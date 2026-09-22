CCR : les Douanes admettent les voitures de moins de 5 ans, fin de la dérogation diesel

Depuis le 1er janvier 2026, un Algérien de l’étranger qui rentre définitivement au pays peut dédouaner sans droits ni taxes une voiture de moins de cinq ans, et plus seulement un véhicule neuf. En contrepartie, le dispositif du certificat de changement de résidence (CCR) ferme la porte au diesel et limite la cylindrée à 1 800 cm³, tandis que le sursis accordé à certains diesel neufs a pris fin le 30 juin dernier.

La revendication était ancienne au sein de la communauté nationale établie à l’étranger : pouvoir rentrer avec une voiture récente sans être obligé d’acheter du neuf. La loi de finances 2026 l’a satisfaite. Toutefois, entre la note d’application des Douanes, les communiqués consulaires successifs et un régime transitoire désormais expiré, les règles ont bougé plusieurs fois depuis janvier. Voici ce qui s’applique aujourd’hui, texte à l’appui.

Ce que change l’article 127 de la loi de finances 2026

La loi n° 25-17 du 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025, réécrit par son article 127 l’article 202 du code des douanes, qui encadre les avantages liés au retour définitif. Jusqu’à fin 2025, le véhicule importé en franchise devait obligatoirement être neuf. Désormais, le texte admet un véhicule « à l’état neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier ».

Cette précision change tout. En effet, ce n’est ni la date d’achat ni celle de l’embarquement qui compte, mais le jour où la voiture arrive en Algérie. Ainsi, un véhicule qui atteint ses cinq ans entre l’achat et l’arrivée au port perd le bénéfice du dispositif.

Dès sa présentation dans le projet de loi de finances, la mesure visait une catégorie bien précise de bénéficiaires : elle ne s’applique pas aux résidents qui importent un véhicule par leurs propres moyens. Pour sa mise en œuvre, la Direction générale des douanes a adressé à ses services une instruction interne signée par son directeur général, dont le contenu a été rendu public le 10 janvier 2026.

Essence, hybride ou électrique : les seuls véhicules admis

L’article 202 modifié dresse une liste fermée de trois catégories :

Voiture de tourisme (position tarifaire 87-03) : motorisation électrique, essence (« à allumage par étincelle ») ou hybride essence-électrique, avec une cylindrée égale ou inférieure à 1 800 cm³.

(position tarifaire 87-03) : motorisation électrique, essence (« à allumage par étincelle ») ou hybride essence-électrique, avec une cylindrée égale ou inférieure à 1 800 cm³. Utilitaire de transport de marchandises : mêmes motorisations, avec un poids total en charge plafonné à 5,950 tonnes ; dans ce cas, la cylindrée n’est pas un critère.

: mêmes motorisations, avec un poids total en charge plafonné à 5,950 tonnes ; dans ce cas, la cylindrée n’est pas un critère. Deux-roues soumis à immatriculation.

Par rapport à l’ancien régime, le changement est double. D’une part, le diesel disparaît de la liste. D’autre part, le seuil de 2 000 cm³ qui valait pour les moteurs diesel n’a plus lieu d’être : seule demeure la limite de 1 800 cm³. En cas de dépassement, le véhicule perd la franchise et relève du régime général de dédouanement, comme le rappellent les fiches consulaires.

Quant aux hybrides, le texte ne vise que l’association « essence et électrique ». Un hybride combinant un moteur diesel et une batterie ne figure donc pas parmi les motorisations prévues.

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Diesel : la parenthèse transitoire s’est refermée le 30 juin

Dès janvier, la note des Douanes et les premiers communiqués consulaires ont fixé la règle : un véhicule diesel, neuf ou d’occasion, n’ouvre plus droit au CCR. Cette exclusion a surpris des ressortissants qui avaient commandé ou payé une voiture diesel avant l’entrée en vigueur de la loi. Le député Abdelouahab Yagoubi a d’ailleurs indiqué avoir saisi le directeur général des douanes pour réclamer un délai en leur faveur.

Le 17 avril 2026, le consulat général d’Algérie à Naples a annoncé un dispositif transitoire, valable jusqu’au 30 juin 2026. Il permettait de dédouaner, selon les conditions antérieures à la loi de finances, des véhicules diesel neufs acquis avant le 1er janvier 2026, à condition de le prouver par des justificatifs d’achat (facture, bon de commande, preuve de paiement).

Ce délai est aujourd’hui échu. Depuis le 1er juillet 2026, plus aucun véhicule diesel ne peut entrer sous le régime du CCR, et aucune prolongation n’a été annoncée à ce jour.

Qui peut bénéficier du CCR ? Quatre conditions cumulatives

Le certificat est délivré par le consulat de rattachement. Selon les conditions rappelées par les postes consulaires, dont le consulat d’Algérie à Metz, le demandeur doit remplir toutes les conditions suivantes :

avoir plus de 19 ans et être immatriculé à titre principal au consulat ; le conjoint et les enfants mineurs inscrits comme ayants droit ne peuvent pas déposer de demande à leur nom ;

justifier d’un séjour régulier et ininterrompu de plus de trois ans à l’étranger à la date du dépôt ; le consulat peut exiger passeport, documents professionnels ou bancaires pour s’assurer de la continuité de ce séjour ;

n’avoir jamais bénéficié d’un CCR, ni en son nom ni au nom de son conjoint ;

rentrer effectivement et définitivement en Algérie.

La troisième condition a une conséquence directe : un couple marié ne peut ramener qu’une seule voiture en franchise, puisqu’un seul véhicule est admis par CCR et qu’un seul CCR est possible par foyer. Par ailleurs, le consulat d’Algérie à Nantes prévient qu’il décline toute responsabilité si le véhicule est acheté avant la notification de l’accord de délivrance du CCR. Il est donc prudent d’attendre ce feu vert avant de signer un bon de commande.

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Dossier du véhicule et plafond de valeur : les chiffres à connaître

Les modalités pratiques ont été précisées le 25 avril 2026 par les consulats, notamment dans le communiqué du consulat de Nantes. Selon ce communiqué, repris par plusieurs postes, le dossier du véhicule comporte quatre pièces originales :

la carte grise au nom du titulaire du CCR, portant son adresse à l’étranger ;

la facture d’achat, établie au nom du demandeur ;

le certificat de conformité européen (COC) ;

un contrôle technique en cours de validité.

Une voiture enregistrée au nom d’un tiers, y compris le conjoint, n’est pas éligible, même avec une procuration. Le véhicule doit en outre figurer dans l’inventaire chiffré des biens personnels, établi en deux exemplaires.

La franchise reste par ailleurs plafonnée. Depuis l’article 120 de la loi de finances 2024 (loi n° 23-22 du 24 décembre 2023), la valeur totale des biens importés, véhicule compris, ne doit pas dépasser 10 millions de dinars pour la majorité des bénéficiaires, et 8 millions de dinars pour les étudiants et stagiaires en formation à l’étranger, comme le rappelle l’ambassade d’Algérie à Astana.

Côté frais, certains consulats affichent des droits de chancellerie de 40 euros. Le barème complet est disponible sur la fiche officielle des consulats

Enfin, le dédouanement s’effectue au port d’arrivée, en présence obligatoire du titulaire du CCR. Selon le député Abdelouahab Yagoubi, un blocage informatique qui retenait des véhicules dans les ports a été levé le 19 février 2026.

CCR ou importation « moins de 3 ans » : deux régimes à ne pas confondre

Beaucoup confondent encore le CCR avec le régime des véhicules de moins de trois ans, ouvert aux résidents par l’article 110 de la loi de finances complémentaire 2020 et le décret exécutif n° 23-74 du 20 février 2023, détaillé sur le site de la Direction générale des douanes. Les différences sont pourtant nettes :

Bénéficiaires : le CCR concerne les Algériens immatriculés au consulat qui rentrent définitivement ; le régime « moins de 3 ans » vise les particuliers résidents en Algérie, à l’exclusion des sociétés et groupements.

le CCR concerne les Algériens immatriculés au consulat qui rentrent définitivement ; le régime « moins de 3 ans » vise les particuliers résidents en Algérie, à l’exclusion des sociétés et groupements. Âge : neuf ou moins de cinq ans à l’entrée sur le territoire pour le CCR ; pas plus de trois ans entre la première mise en circulation et la déclaration de mise à la consommation pour les résidents.

neuf ou moins de cinq ans à l’entrée sur le territoire pour le CCR ; pas plus de trois ans entre la première mise en circulation et la déclaration de mise à la consommation pour les résidents. Motorisation : essence, hybride essence-électrique ou électrique dans les deux cas ; le diesel est exclu des deux régimes.

essence, hybride essence-électrique ou électrique dans les deux cas ; le diesel est exclu des deux régimes. Cylindrée : 1 800 cm³ maximum pour une voiture de tourisme sous CCR ; pas de plafond pour les résidents, mais l’abattement de 50 % sur les droits et taxes est réservé aux moteurs essence ou hybrides jusqu’à 1 800 cm³, l’électrique bénéficiant de 80 %.

1 800 cm³ maximum pour une voiture de tourisme sous CCR ; pas de plafond pour les résidents, mais l’abattement de 50 % sur les droits et taxes est réservé aux moteurs essence ou hybrides jusqu’à 1 800 cm³, l’électrique bénéficiant de 80 %. Fiscalité : franchise totale dans la limite de 8 ou 10 millions de dinars sous CCR ; droits et taxes dus, après abattement, pour les résidents, qui financent l’achat sur leurs propres devises.

franchise totale dans la limite de 8 ou 10 millions de dinars sous CCR ; droits et taxes dus, après abattement, pour les résidents, qui financent l’achat sur leurs propres devises. Fréquence : une seule fois dans la vie, par foyer, pour le CCR ; une fois tous les trois ans pour les résidents.

une seule fois dans la vie, par foyer, pour le CCR ; une fois tous les trois ans pour les résidents. Entrée sur le territoire : pour les résidents, document de transit douanier d’un mois, non renouvelable ; sous CCR, dédouanement au port en présence du titulaire.

Attention aux fausses annonces et aux fiches périmées

Le 20 mai 2026, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a démenti un document présenté comme une correspondance ministérielle autorisant l’importation de véhicules d’occasion de moins de 10 ans. Le ministère a rappelé que seules ses publications sur ses canaux officiels font foi.

De plus, plusieurs pages consulaires en ligne décrivent encore l’ancien régime, avec un véhicule neuf obligatoire et un seuil de 2 000 cm³ pour le diesel. C’est notamment le cas de certaines fiches CCR des consulats de Nantes et de Lyon. En cas de doute, il vaut mieux se fier au texte de la loi de finances 2026 et aux communiqués publiés en 2026, puis faire confirmer sa situation par son consulat.

En pratique

Qui : Algériens de plus de 19 ans immatriculés à titre principal au consulat, avec plus de trois ans de séjour ininterrompu à l’étranger, n’ayant jamais bénéficié d’un CCR (ni eux ni leur conjoint), et rentrant définitivement.

Algériens de plus de 19 ans immatriculés à titre principal au consulat, avec plus de trois ans de séjour ininterrompu à l’étranger, n’ayant jamais bénéficié d’un CCR (ni eux ni leur conjoint), et rentrant définitivement. Quel véhicule : neuf ou de moins de cinq ans à son arrivée en Algérie ; essence, hybride essence-électrique ou électrique ; 1 800 cm³ maximum pour une voiture de tourisme, 5,950 t pour un utilitaire.

neuf ou de moins de cinq ans à son arrivée en Algérie ; essence, hybride essence-électrique ou électrique ; 1 800 cm³ maximum pour une voiture de tourisme, 5,950 t pour un utilitaire. Date limite : aucune pour le dispositif « moins de 5 ans » ; le régime transitoire diesel est clos depuis le 30 juin 2026.

aucune pour le dispositif « moins de 5 ans » ; le régime transitoire diesel est clos depuis le 30 juin 2026. Démarche : 1) déposer le dossier CCR au consulat ; 2) attendre la notification de l’accord ; 3) acheter le véhicule à son propre nom ; 4) compléter le dossier véhicule et l’inventaire chiffré ; 5) dédouaner au port, en personne ; 6) immatriculer le véhicule en Algérie.

1) déposer le dossier CCR au consulat ; 2) attendre la notification de l’accord ; 3) acheter le véhicule à son propre nom ; 4) compléter le dossier véhicule et l’inventaire chiffré ; 5) dédouaner au port, en personne ; 6) immatriculer le véhicule en Algérie. Montant : franchise totale de droits et taxes dans la limite de 10 millions de dinars (8 millions pour les étudiants et stagiaires) ; droits de chancellerie à partir de 40 euros.

franchise totale de droits et taxes dans la limite de 10 millions de dinars (8 millions pour les étudiants et stagiaires) ; droits de chancellerie à partir de 40 euros. Textes officiels : loi de finances 2026 (ministère des Finances) ; texte de l’article 202 modifié (ministère des Affaires étrangères) ; communiqué du consulat général à Genève ; régime des véhicules d’occasion (DGD).

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