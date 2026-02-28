« CCP Business Cashless » : Algérie Poste lance une nouvelle offre pour cette catégorie de personnes

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de digitalisation de ses services, Algérie Poste annonce le lancement d’une nouvelle offre numérique destinée aux institutions, aux professionnels et aux commerçants. Baptisée « CCP Business Cashless », cette solution vise à faciliter la gestion des paiements et des transferts financiers de manière entièrement dématérialisée.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, Algérie Poste a indiqué que ce nouveau service permet aux professionnels de gérer leurs opérations financières en toute simplicité et en toute sécurité. La solution « Zéro cash, gestion numérique » offre ainsi la possibilité d’effectuer des paiements et des transferts sans recourir à l’argent liquide, répondant aux exigences croissantes de rapidité, de fiabilité et de traçabilité des transactions.

Cette offre s’adresse principalement aux entreprises, aux institutions, aux professionnels indépendants ainsi qu’aux commerçants. Elle leur permet d’optimiser la gestion de leurs flux financiers quotidiens, tout en réduisant les contraintes liées à la manipulation du cash et en améliorant le suivi des opérations.

Vers un modèle économique 100 % sans cash

À travers cette nouvelle initiative, Algérie Poste encourage l’adoption d’un modèle numérique entièrement dématérialisé. Dans son message, l’institution invite les professionnels à « adopter un modèle numérique 100 % sans cash et à bénéficier d’avantages exclusifs », soulignant ainsi sa volonté de promouvoir l’utilisation des moyens de paiement électroniques.

Pour accompagner le lancement de ce service, Algérie Poste a également publié une vidéo explicative consacrée à la solution « CCP Business Cashless ». Cette présentation met en lumière les principales fonctionnalités du service ainsi que ses avantages pour les professionnels et les commerçants.

Avec un modèle « Zéro cash » et une gestion numérique, Algérie Poste confirme son engagement en faveur de la transformation numérique et la modernisation des services financiers, en proposant des solutions adaptées aux besoins actuels du tissu économique national.

Comptes CCP : Algérie Poste repousse le délai du KYC jusqu’à cette date

Algérie Poste a annoncé la prolongation des délais relatifs à la mise à jour du formulaire de connaissance client (KYC) jusqu’au 31 mars 2026. Cette décision fait suite à la forte adhésion et à l’interaction positive des citoyens avec l’opération de mise à jour des données lancée à travers la plateforme numérique ECCP.

Dans sa communication, Algérie Poste explique que ce report vise à offrir aux usagers un délai supplémentaire confortable afin d’accomplir la procédure de mise à jour de leurs informations personnelles dans des conditions optimales de fluidité et de sécurité. L’institution souligne que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur, dont l’objectif principal est le renforcement de la sécurité des comptes et la protection des transactions financières des abonnés.

L’opération KYC, accessible via la plateforme numérique ECCP, permet à Algérie Poste de disposer de données actualisées et fiables, contribuant ainsi à une meilleure gestion des comptes et à la prévention des risques liés à la fraude ou à l’usurpation d’identité.

Aucun gel de compte et garantie de confidentialité des données

Afin de rassurer sa clientèle, Algérie Poste a tenu à clarifier un point essentiel : le défaut de mise à jour des données n’entraînera en aucun cas la fermeture ou le gel du compte postal. L’établissement insiste sur le fait que cette initiative n’a pas de caractère coercitif, mais qu’elle constitue avant tout un levier d’amélioration de la qualité de service et de protection des droits des consommateurs.

Par ailleurs, Algérie Poste garantit la stricte confidentialité des informations déclarées par les usagers. Les données collectées sont traitées conformément aux cadres juridiques régissant la protection des données personnelles. L’institution rappelle toutefois que la responsabilité de l’exactitude des informations fournies incombe exclusivement au titulaire du compte.

À travers cette prolongation, Algérie Poste réaffirme sa volonté d’accompagner les citoyens dans la transition numérique de ses services, tout en plaçant la sécurité, la transparence et la confiance des usagers au cœur de ses priorités.