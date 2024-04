Cause palestinienne : Mahmoud Abbas en visite en Algérie après l’Aïd El-Fitr

Algérie – Palestine — Mahmoud Abbas effectuera une visite officielle en Algérie courant de ce mois d’avril, après l’Aïd El-Fitr. Cette visite a été convenue lors d’un entretien téléphonique qui a réuni hier, mercredi 3 avril, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le président de l’autorité palestinienne.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd’hui (3/4/2024) un appel téléphonique de son frère Mahmoud Abbas, président de l’État palestinien occupé », indique le communiqué de la Présidence de la République.

« Ce dernier, poursuit le document, a exprimé sa gratitude et ses remerciements à l’Algérie, président, peuple et État, pour toutes ses initiatives en faveur de la cause palestinienne, notamment la récente résolution de l’ONU ».

« Pour sa part, le président de la République a réaffirmé la fermeté des positions de l’Algérie et son soutien constant à tous les efforts internationaux visant à rétablir la justice et à permettre au peuple palestinien frère de recouvrer ses droits légitimes », lit-on encore.

Enfin, la Présidence a fait savoir que les deux Chefs d’État ont convenu d’une visite de Mahmoud Abbas et de son ministre des Affaires étrangères palestiniens en Algérie après l’Aïd al-Fitr, soit après le 10 avril prochain.

⚡⚡ رئيس الجمهورية 🇩🇿 #عبد_المجيد_تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة #فلسطين المحتلة 🇵🇸 محمود عباس أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير.

L’Algérie réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien

D’un autre côté, l’Algérie, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié lundi 1ᵉʳ avril, a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa résistance à l’armée d’occupation israélienne, lui assurant son soutien ferme et indéfectible.

« L’Algérie, souligne le document, réaffirme sa solidarité indéfectible avec le peuple palestinien dans sa résistance héroïque et ses sacrifices incommensurables face à l’une des armées les plus barbares, à son arsenal militaire et à sa politique expansionniste coloniale ».

« L’Algérie réaffirme son soutien ferme et indéfectible au peuple palestinien dans cette épreuve et dans la défense de sa terre, de sa dignité et de son droit à l’établissement d’un État indépendant sur l’ensemble de ses territoires et avec El Qods pour capitale », conclut le communiqué.

Du reste, l’Algérie a envoyé ce lundi, vers la bande de Gaza, deux avions des Forces aériennes de l’ANP chargés de 168 tonnes d’aides humanitaires (denrées alimentaires, médicaments, matériel médical…). Une opération qui traduit l’engagement sans réserve de l’Algérie en faveur du peuple palestinien.