Catastrophe ferroviaire évitée de peu : un train de voyageurs reliant Alger à Oran quitte les rails

Boufarik, le 21 septembre 2024 – Un nouveau drame ferroviaire a secoué la wilaya de Blida hier soir (vendredi 20 septembre 2024). Un train rapide reliant Alger à Oran a déraillé à la hauteur de la commune de Boufarik.

Selon les premières informations, c’est le train numéro 1004 qui a quitté les rails au niveau de la sortie de la gare de Boufarik. Les services de protection civile sont intervenus vers 21h55 pour porter secours aux passagers et sécuriser la zone.

Le déraillement a concerné la locomotive à l’avant du train de voyageurs, près du point kilométrique 38,800.

L’incident a provoqué une vive panique parmi les passagers, heureusement sans faire de blessés.

🟢 À LIRE AUSSI : Programme, bagages, tarifs… Tout savoir sur le train Algérie – Tunisie

Les opérations de secours se sont achevées avec succès. Les wagons du train accidenté ont été remis sur les voies, permettant ainsi de rétablir progressivement la circulation ferroviaire sur cette ligne stratégique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.

🟢 À LIRE AUSSI : Accidents de la route en Algérie : hausse du nombre de morts cette semaine

Boufarik, Naâma, Batna… les accidents ferroviaires se multiplient en Algérie

Ce nouvel incident vient s’ajouter à une série d’accidents ferroviaires qui se sont multipliés ces derniers mois en Algérie. Rappelons qu’en août dernier, dans un incident similaire, les services de la protection civile ont enregistré la blessure de deux personnes suite au déraillement de deux wagons d’un train à Naâma.

Dans un communiqué, la protection civile a indiqué être « intervenue à 2 heures et 35 minutes pour un accident de déraillement de deux wagons de train ». Cet incident s’est produit « à côté de la route nationale numéro 95, axe (Oran-Béchar), au niveau de la commune El Biod, dans la daïra de Méchria.

🟢 À LIRE AUSSI : Douleur immense à Touggourt : un terrible accident fait 7 morts carbonisés, dont des enfants

Mais c’est à Batna que la situation a frôlé le drame. Un train transportant du carburant a déraillé, entraînant le renversement de plusieurs wagons. Les images de cet accident, montrant des citernes éventrées, ont suscité une vive émotion et soulevé de nombreuses questions sur la sécurité ferroviaire en Algérie.

Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée, mais l’incident a mis en évidence les risques encourus en cas de transport de matières dangereuses par rail.

Ces accidents répétés ne peuvent être ignorés. Ils interpellent les autorités et les opérateurs ferroviaires sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de procéder à des contrôles rigoureux de l’état du matériel roulant et des infrastructures.