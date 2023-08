Catastrophe écologique : des tonnes de poissons périssent à Boumedès (vidéo)

Chaque année, dans la wilaya de Boumerdès, des tonnes de poissons périssent aux abords de la rivière Sibaou. Une catastrophe écologique qui porte les habits de la normalité de par son caractère récurrent.

Cette année encore, les habitants de la région de Sidi Daoud ont fait la fâcheuse rencontre de ce drame environnemental.

En effet, plusieurs tonnes de poissons morts ont envahi la surface de la rivière Sibaou. Selon les habitants de la région et autres agriculteurs voisins, cette catastrophe est due au taux de salinité très élevé de la rivière.

Étant des poissons des eaux douces, le changement de taux de salinité de l’eau de rivière est chaotique pour ces espèces.



Des tonnes de poissons périssent à Boumerdès : le communiqué du ministère de l’Environnement

Suite à cette catastrophe écologique, le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables a indiqué, « Une commission spécialisée a été envoyée sur les lieux. Cette commission est composée de représentants du ministère et de la direction de l’Environnement de la wilaya de Boumerdès, ainsi qu’une équipe de L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) », lit-on sur la page Facebook du ministère.

Par ailleurs, le ministère de l’Environnement a ajouté, « Selon les données primaires, cet incident serait la conséquence naturelle de la température élevée de l’eau de la rivière et du manque de l’oxygène dissous dans l’eau. Les résultats des analyses devront confirmer ou infirmer cette hypothèse », ajoute le communiqué du ministère.