Casse du siècle au Louvre : un suspect arrêté à Roissy alors qu’il tentait de fuir vers… l’Algérie

Deux hommes ont été placés en garde à vue par la police judiciaire samedi soir suite au cambriolage retentissant ayant visé le célèbre musée parisien. L’un des présumés voleurs a été arrêté in extremis à l’aéroport de Roissy alors qu’il s’apprêtait à prendre son vol à destination de l’Algérie.

L’enquête sur le casse du siècle au Louvre, qui a vu le vol de bijoux inestimables de la Couronne française le 18 octobre dernier, s’accélère sous les projecteurs internationaux. Deux suspects ont été interpellés samedi 25 octobre soir et placés en garde à vue.

Les investigations sont menées conjointement par la Brigade de répression du Banditisme (BRB) de Paris et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), notamment pour « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs« .

🟢 À LIRE AUSSI : Braquage spectaculaire du Louvre en plein jour : des bijoux « inestimables » volés, ce que l’on sait



Un suspect arrêté à Roissy alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Algérie

Une semaine après le cambriolage spectaculaire du Louvre, l’enquête a connu un coup d’accélérateur. Le parquet de Paris a confirmé ce dimanche 26 octobre 2025 que la BRB a procédé à des interpellations dans la soirée du samedi dernier. Un des suspects a été arrêté à l’aéroport de Roissy alors qu’il tentait de quitter le territoire français.

Originaires de Seine-Saint-Denis, les deux hommes interpelés sont soupçonnés d’avoir fait partie du commando de quatre individus responsables du vol au Louvre. Les malfaiteurs se sont introduits par effraction grâce à un camion équipé d’une nacelle.

Déguisés en gilets jaunes et casques, ils ont brisé la fenêtre de la galerie d’Apollon. Grâce à des disqueuses, ils ont dérobé huit bijoux inestimables de la Couronne de France (Parures de Marie-Amélie, boucles de Marie-Louise…) ayant notamment appartenu à l’impératrice Eugénie.

Butin évalué à 88 millions d’euros

Après leur fuite, ils ont abandonné la couronne de l’Impératrice. Le préjudice est estimé à 88 millions d’euros, sans compter la valeur historique.

L’opération menée samedi soir a été déclenchée dans l’urgence après que les enquêteurs ont découvert qu’un de suspect qui tentait de s’enfuir à destination de l’Algérie. Il a été intercepté dans l’aéroport de Roissy en Val-d’Oise. Dans la foulée, un second homme a été arrêté en région parisienne.

Ces deux individus, déjà connus de la police pour des cambriolages, correspondent à des profils d’exécutants chevronnés ayant agi sur ordre. Transférés dans les locaux de la BRB, ils peuvent être maintenus en garde à vue pendant 96 heures.

Des indices et un mode opératoire insolite

Plus d’une centaine de policiers et de gendarmes de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) et de l’Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels (OCBC) se sont mobilisés pour traquer l’ensemble des complices et des cerveaux de ce crime.

Par ailleurs, la procureure de Paris a révélé que plus de 150 prélèvements ont été effectués sur la scène du cambriolage. Malgré leur audace et le fait d’avoir été filmés, les malfaiteurs ont laissé de nombreuses traces : chasuble, casque de moto, et même des cheveux appartenant à l’un des voleurs ont été retrouvés dans l’un des casques.

De plus, leur tentative d’incendier la nacelle et le camion utilisé a échoué. Les véhicules ont été abandonnés à la vue de tous. Les premières investigations indiquent que les suspects se sont procurés le monte-charge quelques jours avant le casse, après avoir contacté un vendeur sur le Bon Coin.

Les investigations se concentrent désormais sur l’identité du ou des commanditaires derrière ce vol historique. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le casse a été fomenté par une organisation criminelle classique, motivée par l’opportunité financière, ou par un réseau spécialisé dans le trafic des œuvres d’art.

🟢 À LIRE AUSSI : Faux contrats, 320 000€ dérobés: 40 Algériens victimes d’une arnaque aux titres de séjour en France