CASNOS : Ouverture exceptionnelle des agences ce dimanche jusqu’à cette heure

ALGER, le 30 juin 2024 – La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé l’ouverture exceptionnelle de ses portes ce dimanche 30 juin 2024, jusqu’à 21 heures.

Cette mesure vise à garantir une meilleure prise en charge et à offrir des services de qualité aux assurés, selon un communiqué publié hier.

La Caisse Nationale rappelle également aux adhérents, en particulier les auto-entrepreneurs, que le 30 juin est le dernier délai pour payer les cotisations de l’année 2024.

Par ailleurs, le CASNOS invite les non-salariés dont la situation n’est pas à jour et qui souhaitent s’inscrire au programme AADL 3 à se rapprocher de ses services pour obtenir leur numéro d’immatriculation CASNOS.

Rappelons que la CASNOS a annoncé dans un communiqué antérieur que toutes les personnes non salariées exerçant une activité indépendante doivent soumettre une déclaration de début d’activité dans les dix (10) premiers jours suivant le démarrage de leur activité.

“Les portes du CASNOS restent ouvertes au service de ses adhérents pour leur garantir une prise en charge optimale et des services de qualité”, souligne le communiqué.

La Casnos a déjà exhorté ses adhérents à régulariser leur situation avant la fin du mois en cours. Effectivement, le 30 juin est la date limite pour les adhérents de régulariser leur situation et continuer à bénéficier de la protection sociale.

Cette régularisation permettrait de bénéficier de la couverture sociale et des différentes prestations telles que l’assurance maladie, la carte CHIFA et la retraite, en plus de l’ensemble des prestations offertes par la caisse au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

Rappelons que la régularisation de la situation auprès de la caisse peut se faire via le service de paiement électronique sur le portail numérique : DAMANCOM.CASNOS.DZ.