CASNOS lance un nouveau service en ligne pour simplifier la demande de retraite

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) informe les travailleurs non-salariés qu’ils peuvent désormais demander leur retraite à distance grâce au service baptisé : Demande de retraite à distance accessible via la plateforme Damankom (ضمانكم) : damancom.casnos.dz/

Cette initiative, comme le souligne le communiqué du CASNOS, vise à simplifier les démarches des affiliés ayant atteint l’âge de la retraite en leur permettant de soumettre leurs demandes de pension de manière électronique.

Ainsi, les retraités pourront désormais suivre l’évolution de leurs dossiers et consulter le calendrier de versement de leurs pensions à distance, via l’espace “Assuré” (المؤمن), sans avoir à se déplacer aux agences du CASNOS.

Rappelons que la CASNOS a annoncé dans un communiqué antérieur que toutes les personnes non salariées exerçant une activité indépendante doivent soumettre une déclaration de début d’activité dans les dix (10) premiers jours suivant le démarrage de leur activité.

L’introduction de ce service s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation et de dématérialisation des services du CASNOS, visant à offrir une meilleure expérience aux assurés et à faciliter leurs démarches administratives.

En effet, grâce à cette plateforme électronique, les retraités n’auront plus à se soucier des contraintes liées aux déplacements et aux horaires d’ouverture des agences. Ils pourront ainsi effectuer leurs démarches de manière simple, rapide et sécurisée depuis le confort de leur domicile.

Pour bénéficier de ce service, les retraités doivent simplement se connecter à la plateforme Damankom à l’aide de leurs identifiants personnels et suivre les instructions fournies.

Damancom : La CASNOS révolutionne le paiement des cotisations avec son nouveau service en ligne

Damancom, la plateforme numérique innovante de la CASNOS, offre une nouvelle ère de commodité pour les cotisants. Désormais, la déclaration annuelle de cotisation peut se faire à distance, en quelques clics seulement.

Cette démarche en ligne s’effectue en toute simplicité et en toute sécurité, garantissant la confidentialité des données personnelles.

Pour répondre aux besoins diversifiés des cotisants, Damancom propose une multitude d’options de paiement. Les cotisations annuelles peuvent être réglées en toute flexibilité à l’aide de cartes de paiement électronique, telles que la carte Eddahabia et d’autres cartes bancaires courantes.

Avec l’introduction de Damancom, la CASNOS franchit une nouvelle étape dans sa démarche de modernisation et d’accessibilité. La plateforme offre aux cotisants une expérience utilisateur fluide et sécurisée, tout en leur permettant de s’acquitter de leurs obligations de manière simple et rapide.

Damancom s’inscrit ainsi comme un pilier essentiel de la transformation digitale de la CASNOS, au service d’une protection sociale plus efficace et plus proche des citoyens.