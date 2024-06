La CASNOS invite cette catégorie d’adhérents à régulariser leur situation avant cette date

ALGER, 4 juin 2024 – La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés a exhorté, aujourd’hui, les adhérents exerçant des professions libérales à régulariser leur situation auprès de l’organisme afin d’éviter les majorations et les pénalités de retard, et ce avant le 30 juin 2024, a indiqué un communiqué de la CASNOS publié sur sa page Facebook officielle.

Selon la même source, la régularisation de la situation permet à ces derniers de “bénéficier de la couverture sociale et des différentes prestations, telles que l’assurance maladie, la carte CHIFA et la retraite, en plus de l’ensemble des prestations offertes par la caisse au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit”.

La CASNOS a fait savoir que l’ensemble de ses agences “sont ouvertes sans interruption toute la semaine, du samedi au jeudi”.

Le communiqué de la CASNOS a également signalé que “la régularisation de la situation auprès de la caisse peut se faire via le service de paiement électronique sur le portail numérique: DAMANCOM.CASNOS.DZ“.

Effectivement, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a récemment lancé un service en ligne qui permet de faciliter la vie de ses adhérents.

Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Damancom vise à simplifier davantage les démarches administratives des travailleurs non-salariés et à leur offrir une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs cotisations sociales.

Damancom s’inscrit dans la volonté de la CASNOS de moderniser ses services et d’offrir une meilleure expérience à ses adhérents.