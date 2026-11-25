Les travailleurs non salariés disposent désormais de nouveaux services en ligne pour gérer leurs démarches auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Quatorze prestations numériques viennent enrichir la plateforme gouvernementale Dzair Digital Services, avec plusieurs fonctionnalités liées aux cotisations, aux remboursements, à la retraite et aux rendez-vous. Cette extension permet aux assurés d’effectuer davantage de formalités à distance, sans devoir se déplacer systématiquement vers les agences de la caisse.

CASNOS : quelles sont les 14 nouvelles démarches accessibles en ligne ?

La Haute Commission du numérique a annoncé, en coordination avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, l’intégration de 14 nouveaux services de la CASNOS au portail national des services numériques gouvernementaux.

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Ces fonctionnalités couvrent plusieurs aspects de la gestion du dossier des assurés. Elles concernent notamment le suivi des réclamations, les cotisations, les prestations sociales et les démarches liées à la retraite.

Voici les 14 services désormais proposés :

Déposer une réclamation et suivre son traitement. Demander une attestation de non-perception de pension et suivre son traitement. Consulter le tableau de bord et gérer son profil personnel. Consulter et déclarer ses activités. Consulter et déclarer ses cotisations. Consulter ses factures et effectuer des paiements en ligne. Consulter son relevé de compte. Accéder aux informations relatives à ses droits et aux opérations de remboursement. Consulter les informations liées à la carte Chifa. Déposer une demande de prise en charge pour des cures thermales dans les stations thermales. Consulter son dossier personnel de retraite. Consulter son dossier personnel d’invalidité. Prendre rendez-vous. Bénéficier du service de prélèvement automatique.

Dzair Digital Services : la CASNOS élargit les démarches réalisables à distance

L’intégration de ces prestations vise à faciliter les échanges entre les assurés et la CASNOS. En regroupant plusieurs démarches sur une même plateforme numérique.

Les travailleurs non salariés peuvent ainsi accéder à différentes informations concernant leur situation auprès de la caisse. Notamment leurs cotisations, leurs remboursements et leurs droits à la couverture sociale. Le portail propose également des fonctionnalités pour gérer les paiements, suivre certaines demandes administratives et organiser les rendez-vous.

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Cette opération s’inscrit dans le programme d’élargissement des services disponibles sur Dzair Digital Services, porté par la Haute Commission du numérique en coordination avec les différents secteurs et organismes publics.

L’instance annonce par ailleurs la poursuite de cette démarche, avec l’intégration prochaine d’autres prestations numériques. L’objectif affiché consiste à simplifier l’accès aux services publics, à réduire les formalités administratives et à rapprocher les prestations des citoyens et des opérateurs économiques.