CASNOS : De nouvelles facilités annoncées pour cette catégorie d’affiliés

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé le lancement de nouvelles mesures de facilitation en faveur des affiliés qui n’ont pas encore payé leurs cotisations pour l’année 2025, ainsi que pour ceux qui bénéficient d’échéanciers de paiement par acomptes.

Dans un communiqué publié ce lundi, la CASNOS a exhorté toutes les personnes concernées à régulariser leur situation avant le 31 décembre 2025 afin de garantir leur éligibilité à la couverture sociale offerte par la Caisse.

Celle-ci inclut notamment l’assurance maladie via la carte Chifa, la retraite, ainsi qu’un ensemble d’autres prestations et services destinés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit.

La CASNOS a également précisé que la régularisation des situations peut être effectuée aisément grâce au service de paiement électronique DAMANCOM disponible sur son portail numérique. Cette option permet aux citoyens de finaliser leurs transactions sans avoir besoin de se déplacer.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre des efforts de la CASNOS visant à simplifier l’accès à ses services pour les assurés sociaux et à assurer la continuité de leur couverture sociale sans interruption.

DAMANCOM : un portail numérique qui transforme la relation entre la CASNOS et ses affiliés

Parallèlement à ses nouvelles mesures de facilitation, la CASNOS rappelle également l’importance de sa plateforme numérique DAMANCOM, qui s’impose désormais comme l’un des piliers majeurs de sa modernisation.

Ce portail, pensé pour alléger le quotidien des non-salariés, offre un espace entièrement dédié aux démarches en ligne, permettant aux affiliés d’effectuer leurs opérations administratives sans avoir à franchir les portes des agences.

Parmi les services les plus utilisés figure la demande de documents administratifs, une procédure qui, autrefois, exigeait un déplacement, de longues files d’attente et parfois plusieurs allers-retours.

Grâce à DAMANCOM, les usagers peuvent solliciter différents types d’attestations indispensables à leur vie professionnelle et administrative : l’attestation de mise à jour, qui confirme leur régularité vis-à-vis de la sécurité sociale, l’attestation de non-affiliation, souvent requise pour les dossiers bancaires, fiscaux ou professionnels, ainsi qu’un ensemble d’autres pièces officielles délivrées selon leurs besoins spécifiques.

Toutes ces demandes se font via un formulaire simplifié, accessible depuis le portail, et les documents sont ensuite transmis directement par e-mail, évitant ainsi tout déplacement.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : les certificats médicaux non visés par la CNAS sont-ils valables ? La DGFP tranche

Cette solution numérique s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de digitalisation des services publics : elle fluidifie l’accès aux prestations, réduit la pression sur les structures d’accueil et répond à l’exigence croissante d’une administration plus réactive, transparente et connectée.

Avec DAMANCOM, la CASNOS confirme son engagement à accompagner ses affiliés dans une transition numérique qui améliore leurs démarches quotidiennes tout en renforçant l’efficacité globale de ses services.