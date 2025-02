CASNOS : chirurgie, accouchement… Voici toutes les prestations garanties aux assurés en 2025

La Caisse nationale de la sécurité sociale pour les non-salariés (CASNOS) a dévoilé, ce mercredi, une liste de ses services sanitaires, souvent méconnus du grand public. Ces prestations offrent une couverture médicale intégrée aux assurés sociaux, garantissant une prise en charge complète et adaptée à leurs besoins.

Selon un communiqué publié par la CASNOS, ces avantages incluent notamment la prise en charge des interventions chirurgicales, en particulier celles liées aux maladies cardiaques et vasculaires, ainsi que le remboursement des frais d’accouchement.

Ces mesures visent à alléger le fardeau financier des assurés sociaux face à des dépenses de santé souvent élevées.

Les assurés bénéficient également de la carte CHIFA, qui facilite l’accès aux traitements médicaux. Par ailleurs, la CASNOS propose un service de transport médical pour assurer le déplacement des patients vers les établissements de santé dans des conditions optimales.

La Caisse prend également en charge les cures thermales pour les personnes souffrant de pathologies nécessitant ce type de traitement.

Enfin, dans le cadre de son soutien aux patients atteints de maladies chroniques, la CASNOS assure la prise en charge de l’insuffisance rénale, offrant ainsi aux bénéficiaires un accès continu aux traitements sans frais supplémentaires. Une initiative qui renforce le rôle social de la Caisse et son engagement envers la santé publique.

Qu’est-ce que la CASNOS et quel est son rôle ?

La CASNOS est une institution publique algérienne chargée de gérer le régime de sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés, c’est-à-dire les personnes qui exercent une activité pour leur propre compte (comme les artisans, les commerçants, les professions libérales, etc.).

Elle a pour mission de garantir à ces travailleurs une couverture sociale, notamment en matière de retraite, de maladie, d’invalidité et d’autres prestations sociales.

Conformément à l’article 14 du décret exécutif n°15-289, les travailleurs non-salariés sont tenus de payer une cotisation annuelle de sécurité sociale, calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti. La CASNOS joue un rôle clé dans la collecte de ces cotisations et dans la gestion des droits des affiliés.

Pour moderniser ses services et faciliter les démarches des assurés, la CASNOS a mis en place une plateforme dématérialisée appelée Damancom. Cette plateforme permet aux affiliés de déclarer leurs revenus et de payer leurs cotisations sociales à distance, sans avoir à se déplacer physiquement dans les agences.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation et de simplification des procédures administratives, visant à améliorer l’expérience des assurés et à rendre les démarches plus accessibles.

En résumé, la CASNOS est l’organisme qui assure la gestion de la sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés en Algérie, en veillant à ce qu’ils bénéficient d’une protection sociale adaptée à leur statut, tout en modernisant ses services pour répondre aux besoins actuels des affiliés.