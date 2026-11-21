Les cabinets médicaux vont recevoir une visite particulière à partir de ce dimanche 22 novembre 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés engage une vaste opération de terrain réservée aux praticiens de santé.

Annoncée samedi dans un communiqué, l’action courra jusqu’au 30 novembre et portera sur trois axes : l’intérêt de s’affilier, les garanties offertes par la protection sociale et les arrangements possibles pour régler les cotisations.

La CASNOS mise sur un contact direct avec les praticiens

L’opération se déploiera sur l’ensemble du territoire sous le slogan « La CASNOS… Nos médecins, votre sécurité pour un avenir serein ». Objectif affiché : informer chaque professionnel de santé exerçant à son compte sur l’étendue de ses droits comme de ses obligations vis-à-vis du régime des non-salariés.

Cette démarche prolonge une série d’actions d’information déjà engagées par l’organisme auprès des travailleurs indépendants. Elle répond aussi aux instructions du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui avait demandé à la caisse, lors d’une réunion d’évaluation tenue à Alger, de revoir ses méthodes.

Parmi les attentes exprimées figuraient une modernisation des outils de gestion et un meilleur taux de recouvrement, des priorités détaillées dans les nouvelles règles de cotisation applicables aux non-salariés.

Dhamankoum, la plateforme numérique au cœur de la campagne

La question des cotisations sociales occupera une place centrale durant ces neuf journées. Les agents de la caisse présenteront les différents aménagements prévus pour alléger la charge administrative et financière des affiliés, notamment les échéanciers et mesures de souplesse accordées à ceux qui accusent du retard.

Les professionnels de santé découvriront également les services en ligne déployés ces dernières années par la caisse. L’espace électronique « Dhamankoum » sera particulièrement mis en avant, avec son accès permanent, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, sans déplacement en agence.

Cette plateforme permet de consulter sa situation, de suivre ses versements et d’effectuer plusieurs démarches à distance. Elle s’inscrit dans l’effort de digitalisation réclamé par la tutelle à l’ensemble des organismes de sécurité sociale.

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Prudence recommandée face aux faux sites

L’insistance sur les canaux officiels n’est pas fortuite. En juin dernier, l’organisme avait alerté sur la prolifération de plateformes frauduleuses reprenant son identité visuelle pour piéger les assurés. Ces sites pirates proposaient de faux services en ligne afin de récupérer des informations confidentielles.

La règle rappelée alors reste valable : vérifier systématiquement l’adresse du site avant toute opération et ne jamais transmettre de données personnelles en dehors des supports authentifiés.

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Les praticiens qui créeront leur compte durant cette campagne nationale auront tout intérêt à garder ce réflexe de vigilance face aux tentatives d’usurpation d’identité.

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