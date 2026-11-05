Naturalisation française : comment obtenir le casier judiciaire algérien demandé par la préfecture

Dans un dossier de naturalisation, le casier judiciaire algérien fait partie des pièces qui bloquent le plus souvent. Qui doit le fournir, comment l’obtenir depuis la France, faut-il le traduire ou l’apostiller ? Voici les règles à connaître pour éviter le renvoi de son dossier.

Pourquoi la préfecture demande-t-elle un casier judiciaire algérien ?

Pour devenir français, il faut remplir une condition de « bonne moralité ». La préfecture vérifie donc les antécédents judiciaires du demandeur, en France mais aussi dans les pays où il a vécu. Pour un Algérien arrivé récemment, elle exige ainsi un extrait de casier judiciaire algérien.

Cette pièce compte parmi les causes de renvoi les plus fréquentes : une préfecture la classe même au troisième rang. Elle concerne la naturalisation par décret, mais aussi la déclaration de nationalité par mariage. Or, l’Algérie figure parmi les premiers pays d’origine des naturalisés en France.

Qui doit fournir un casier judiciaire algérien ?

Le casier judiciaire étranger n’est exigé que des personnes qui vivent en France depuis moins de dix ans. Il doit couvrir chaque pays où le demandeur a résidé plus de six mois au cours des dix dernières années. Un Algérien installé en France depuis plus de dix ans n’a donc pas à le fournir.

Les réfugiés et les apatrides protégés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en sont dispensés. Certaines préfectures dispensent aussi les personnes arrivées en France avant leurs 18 ans. En cas d’impossibilité de l’obtenir, la préfecture accepte le casier judiciaire du pays dont le demandeur a la nationalité.

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Comment obtenir son casier judiciaire algérien depuis la France ?

Le ministère algérien de la Justice délivre bien le bulletin n° 3 en ligne, sous forme de document signé électroniquement. Ce service reste toutefois réservé aux citoyens qui se trouvent en Algérie. Notre article sur les documents à obtenir en ligne sur Dzair Digital Services détaille cette démarche.

Depuis la France, il faut donc passer par le consulat d’Algérie dont on dépend. Celui-ci délivre le bulletin n° 3 signé électroniquement, sans déplacement en Algérie. Plusieurs consulats proposent un formulaire de demande sur leur site, à remplir avant de se présenter.

Les modalités varient d’un consulat à l’autre : rendez-vous, dépôt au guichet ou envoi par courrier. Mieux vaut donc consulter le site de son consulat avant toute démarche. Il faut aussi prévoir un délai suffisant, car le dossier de naturalisation doit être complet dès son dépôt.

Faut-il faire apostiller le casier judiciaire algérien ?

Non. Depuis le 9 juillet 2026, l’apostille remplace la légalisation consulaire pour les documents algériens destinés à l’étranger, pour 1 500 DA, comme l’explique notre article sur la vignette Apostille. Mais cette formalité ne concerne pas les documents présentés en France.

Un accord judiciaire signé entre la France et l’Algérie en 1962 dispense en effet de légalisation les documents publics algériens produits en France. Le ministère français des Affaires étrangères confirme cette dispense pour les casiers judiciaires, mais aussi pour les actes d’état civil. Il est donc inutile de payer une apostille pour son casier judiciaire ou son acte de naissance.

Original, traduction, date : les règles à respecter

La préfecture exige l’original du casier judiciaire, et non une photocopie. Le document doit aussi avoir été délivré après l’arrivée du demandeur en France. Un ancien casier obtenu avant le départ d’Algérie ne suffit donc pas.

Lorsque le casier est rédigé en arabe, il faut joindre une traduction en français par un traducteur agréé. La préfecture demande aussi l’original de cette traduction. Enfin, la plupart des préfectures exigent un document récent : leur liste de pièces précise la durée de validité acceptée.

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Casier judiciaire et naturalisation : les erreurs qui font renvoyer le dossier

La première erreur consiste à fournir une simple copie au lieu de l’original. La deuxième tient à l’absence de traduction, ou à une traduction réalisée par un traducteur non agréé. Ces deux oublis suffisent à faire renvoyer un dossier complet.

Autre piège fréquent : oublier un pays de résidence. Un Algérien qui a vécu plus de six mois en Espagne ou en Tunisie avant d’arriver en France doit aussi fournir le casier de ce pays. Il faut donc reconstituer ses dix dernières années avant de constituer le dossier.

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Enfin, un casier trop ancien peut être refusé. Mieux vaut le demander quelques semaines avant le dépôt, une fois les autres pièces réunies. La liste de la préfecture reste la référence pour chaque situation.

Questions fréquentes sur le casier judiciaire algérien et la naturalisation

Faut-il un casier judiciaire algérien pour une naturalisation française ?

Oui, si vous vivez en France depuis moins de dix ans et avez résidé en Algérie plus de six mois au cours des dix dernières années. Au-delà de dix ans en France, il n’est pas exigé.

Peut-on demander le casier judiciaire algérien en ligne depuis la France ?

Non, le service en ligne du ministère de la Justice est réservé aux personnes qui se trouvent en Algérie. Depuis la France, il faut passer par son consulat.

Faut-il apostiller le casier judiciaire algérien pour la France ?

Non, un accord franco-algérien de 1962 dispense de légalisation et d’apostille les documents publics algériens présentés en France. Seule la traduction par un traducteur agréé reste nécessaire.

Faut-il traduire le casier judiciaire algérien ?

Oui, s’il est rédigé en arabe. La traduction doit être réalisée par un traducteur agréé, et la préfecture en demande l’original.

Un casier obtenu avant d’arriver en France est-il valable ?

Non, le casier doit avoir été délivré après l’arrivée en France. La préfecture exige aussi qu’il soit récent.

Qui est dispensé du casier judiciaire étranger ?

Les personnes qui vivent en France depuis plus de dix ans, les réfugiés et les apatrides. Certaines préfectures dispensent aussi les personnes arrivées en France avant 18 ans.

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