Cashback en Algérie : temtem annonce 360 millions de dinars redistribués aux consommateurs

La plateforme algérienne temtem annonce avoir redistribué 360 millions de dinars à ses utilisateurs depuis le lancement de son offre Cashback en janvier 2025. Le dispositif permet aux consommateurs de récupérer une partie de leurs dépenses sur une sélection de produits, après avoir scanné leur ticket de caisse dans l’application.

Plus de 70 produits de grande consommation sont actuellement éligibles, avec jusqu’à 10 DA de cashback par produit. Sur la base des chiffres communiqués, les 360 millions de dinars redistribués représentent environ 51 DA par ticket scanné.

Le montant cumulé peut ensuite être réutilisé pour différents usages, notamment les recharges mobiles, les achats sur la marketplace temtem ou les paiements chez des commerces partenaires via QR code.

L’offre est accessible partout en Algérie, permettant aux utilisateurs de scanner leurs tickets de caisse et de récupérer du cashback sur les produits concernés. Pour temtem, le dispositif constitue ainsi un moyen de transformer une partie des dépenses courantes en économies réutilisables, dans un contexte où la question du pouvoir d’achat reste centrale pour les ménages.

Cashback, jeux et cartes de fidélité : les autres avantages proposés par temtem

Le cashback est complété par d’autres mécanismes. Certaines opérations permettent aux utilisateurs d’accéder à une roue de la fortune digitale après le scan d’un ticket comportant un produit éligible. Les récompenses peuvent notamment prendre la forme de smartphones, téléviseurs, climatiseurs ou voyages.

temtem propose également des cartes de fidélité digitales, grâce auxquelles les consommateurs peuvent cumuler leurs achats d’un produit ou d’une marque participante avant d’accéder à une récompense.

Un dispositif spécifique concerne par ailleurs les étudiants dans le cadre du partenariat avec Djezzy Student Campuce. Les étudiants éligibles peuvent bénéficier d’un double cashback sur certains produits.

Cette initiative s’inscrit dans une logique de fidélisation ciblée, visant à accompagner une population jeune et particulièrement sensible aux offres de réduction sur les produits de consommation courante.

Temtem mise sur le cashback pour accompagner les marques

Le modèle développé par temtem s’adresse également aux marques et aux annonceurs. La plateforme leur permet de mettre en place des opérations directement liées à l’achat, à travers le cashback, les jeux et les programmes de fidélité.

Ces dispositifs peuvent être utilisés pour gagner en visibilité, encourager l’essai et l’achat de produits, recruter de nouveaux consommateurs ou renforcer la fidélisation auprès des clients existants.

Avec 1,3 million d’utilisateurs, plus de 7 millions de tickets scannés et 360 millions de dinars redistribués, temtem développe ainsi un modèle qui associe avantage consommateur et activation des marques autour de l’acte d’achat.