Cash en net recul : ce que révèle le GIE monétique sur l’essor des TPE en Algérie

En 2025, l’Algérie a enregistré une accélération notable de l’usage des paiements électroniques. Selon le Groupement d’intérêt économique monétique (GIE monétique), le montant global des transactions effectuées via terminaux de paiement électronique (TPE), internet ou téléphone mobile a atteint 939 milliards de dinars, contre 643,8 milliards en 2024, soit une hausse de 46 %.

Cette progression, bien que significative, reste insuffisante pour éclipser la prédominance du cash, mais traduit une intégration croissante du e-paiement dans la vie quotidienne des citoyens.

Le développement de la monétique s’accompagne d’une modernisation des infrastructures. Le parc national de TPE a augmenté de 15,61 %, passant de 68.140 à 78.774 appareils, tandis que la valeur totale des transactions par ces terminaux a doublé pour atteindre 89,5 milliards de dinars.

Le GIE monétique souligne que « le paiement sur TPE est de plus en plus intégré aux comportements quotidiens, tandis que le montant moyen par transaction augmente. Reflétant une confiance accrue dans le paiement électronique pour des montants plus importants ».

Internet et mobile : des moteurs de la révolution monétique

Le paiement via internet a connu un bond spectaculaire de 179 % en une année, pour atteindre 145 milliards de dinars et plus de 27 millions d’opérations. Le secteur des télécoms domine ce segment, avec plus de 12 millions de transactions, suivi des services administratifs (7,6 millions), des prestations de services (3,6 millions) et des factures d’électricité et d’eau (1,8 million). Le programme AADL 3, réglé entièrement en ligne, illustre le rôle croissant de l’e-paiement pour les services administratifs.

Le nombre de web-marchands intégrés à la plateforme de paiement en ligne a atteint 644 à fin 2025, avec 134 nouveaux entrants, soit une hausse de 26,27 % par rapport à 2024. Cette évolution démontre la montée en puissance du commerce en ligne et l’efficacité des procédures simplifiées de paiement.

Paiement mobile et transferts P2P : l’inclusion financière à l’épreuve du terrain

Le volume de transactions intra-bancaires via QR code a augmenté de 19 % pour atteindre 69,3 millions d’opérations, tandis que les transferts P2P ont progressé de 31 %. Totalisant 47,5 millions de transferts pour 647,4 milliards de dinars. Le GIE monétique note que « le rôle majeur des transferts P2P dans la circulation des fonds entre particuliers est porté par la simplicité d’utilisation, la mobilité, la rapidité et la fiabilité du service ».

Lancée en janvier 2025, la plateforme « DZ Mob Pay » comptait fin décembre plus de 95.000 comptes particuliers et 14.200 comptes commerçants, cumulant 12.682 transactions par QR code et 44.369 transferts P2P. Ces chiffres illustrent une transition progressive vers la monétique et une réduction du recours au cash, tout en laissant apparaître le chemin restant pour atteindre une inclusion financière généralisée.

L’année 2025 marque un tournant pour la monétique en Algérie. Avec des infrastructures en expansion, une adoption croissante des paiements par internet et mobile, et une confiance accrue dans le TPE, le pays se dirige progressivement vers une économie moins dépendante du cash. Cependant, pour que le e-paiement devienne la norme, il reste encore des défis à relever en termes de diffusion, d’éducation financière et d’inclusion des acteurs économiques.