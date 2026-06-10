Casbah d’Alger : Ce monument historique s’apprête à rouvrir ses portes au public

Symbole éternel de la capitale, la Casbah d’Alger poursuit sa spectaculaire transformation. En pleine phase terminale de restauration, le Palais du Dey s’apprête à retrouver son lustre d’antan, une avancée majeure saluée lors de la visite des autorités ce mardi, confirmant la volonté de sanctuariser et de valoriser le cœur historique d’Alger.

En effet, le Wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, et la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda , ont passé en revue l’avancement des grands chantiers de réhabilitation de la Casbah. Focus sur le Palais du Dey, véritable emblème de la capitale, dont la cure de jouvence touche à sa fin.

Ce mardi, une délégation officielle composée du Wali d’Alger et de la ministre de la Culture, accompagnée du président de l’APW, a multiplié les visites sur le terrain pour faire le point sur les projets structurants du secteur culturel.

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Patrimoine : Alger achève la restauration de ses joyaux historiques

Au cœur des échanges : le Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la Casbah d’Alger. Ce programme ambitieux vise non seulement à restaurer les structures, mais aussi à intégrer ces joyaux architecturaux dans une dynamique de modernisation urbaine durable.

L’étape la plus attendue de cette visite concernait la Citadelle d’Alger. Le Palais du Dey, pièce maîtresse du site, entre dans sa phase finale de restauration.

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Les autorités ont inspecté avec une attention particulière :

La qualité des finitions : l’ensemble des espaces et des ailes du palais a été scruté pour garantir un rendu fidèle à l’histoire.

La préservation des détails : une attention toute particulière a été portée à la restauration des éléments décoratifs, notamment les mosaïques anciennes et les épigraphies historiques, nécessitant un travail de précision quasi chirurgical.

La tournée s’est clôturée par une visite au Palais des Beys, au sein de la même citadelle. Ce monument, dont les travaux de réhabilitation sont désormais achevés, a officiellement été réceptionné.

Une étape clé qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics de valoriser le riche héritage historique de la capitale, étape par étape.

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