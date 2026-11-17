Des maisons menacent ruine, des édifices historiques se dégradent et les opérations de restauration se heurtent parfois à des propriétaires difficiles à identifier. À la Casbah d’Alger, la sauvegarde du patrimoine bute depuis des années sur une question épineuse, celle du foncier privé. Un nouveau décret vient justement changer la donne en autorisant le recours à l’expropriation pour faciliter les interventions dans le secteur sauvegardé.

Casbah d’Alger, près de 106 000 m² concernés par une opération d’expropriation

Publié au Journal officiel n° 79, le décret exécutif n° 26-354 du 8 novembre 2026 déclare d’utilité publique l’opération de préservation et de protection du secteur sauvegardé de la Casbah. Il permet ainsi à l’administration d’engager des procédures d’expropriation de propriétés privées. Conformément à la législation en vigueur et moyennant une indemnisation des propriétaires concernés.

🟢 À LIRE AUSSI : Dzair Digital Services élargit son offre : 20 nouveautés ajoutées au portail

Au total, l’opération porte sur 27 320 m² de terrains et 78 600 m² de bâtiments. Les interventions visent notamment à prendre en charge les constructions dégradées, prévenir les risques d’effondrement et sécuriser les habitations. Elles doivent également permettre de restaurer les édifices présentant un intérêt patrimonial, de réhabiliter les espaces vacants et de préserver l’authenticité du tissu urbain historique.

Pourquoi l’expropriation devient-elle nécessaire pour restaurer la Casbah ?

Cette décision répond à des difficultés anciennes. La présence de propriétés privées, les situations foncières complexes et l’identification parfois difficile des propriétaires compliquent les interventions de l’administration sur certains bâtiments.

La question avait déjà été soulevée en 2008. Dans un rapport publié en 2009, l’Unesco indiquait que les autorités algériennes envisageaient alors une déclaration d’utilité publique, accompagnée notamment du relogement des familles occupant des logements menaçant ruine.

🟢 À LIRE AUSSI : Propriétaires algériens en France : votre logement peut gagner une classe au DPE en 2027

Pour rappel, la Casbah a obtenu le statut de site historique national en 1991, avant son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco en 1992. Son secteur sauvegardé, créé en 2005, couvre 105 hectares. Le Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, approuvé en mars 2012, encadre depuis les opérations de conservation et de réhabilitation.

Restauration de la Casbah : des progrès malgré un patrimoine toujours menacé

Les travaux n’ont toutefois pas attendu ce nouveau décret pour avancer. Plusieurs palais, monuments et bâtiments historiques ont déjà bénéficié d’interventions. Dans son rapport de 2025, l’Unesco relève également des progrès dans la restauration d’édifices publics et privés. Ainsi que dans la réhabilitation des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de télécommunications.

Mais le chantier reste considérable. L’organisation signale trente édifices supplémentaires fortement dégradés et insiste sur la nécessité de compléter l’inventaire immobilier et de poursuivre la révision du plan de sauvegarde.

Expropriation à la Casbah : comment les propriétaires seront-ils indemnisés ?

Au-delà des travaux, le décret précise les modalités de mise en œuvre des expropriations. La wilaya d’Alger aura la charge de conduire les procédures administratives et juridiques, depuis les enquêtes immobilières jusqu’au versement des indemnisations.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Le texte prévoit une indemnisation juste et préalable des propriétaires concernés. Il exige également que les crédits nécessaires soient disponibles et consignés auprès du Trésor public avant le déroulement des opérations. Conformément aux dispositions légales.

🟢 À LIRE AUSSI : PLF 2027 : adopté par l’APN, pourquoi le texte suscite-t-il des réserves ?

La mesure donne ainsi aux autorités un cadre juridique pour intervenir sur les propriétés privées concernées. Tout en prévoyant une compensation financière pour leurs propriétaires. Sa mise en œuvre dépendra désormais de l’avancement des enquêtes immobilières et des procédures administratives.