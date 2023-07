Une collaboration inattendue fait vibrer les fans de musique : Soolking, le célèbre rappeur algérien, et Gazo, phénomène montant du rap français, se sont associés pour un nouveau single qui promet d’être l’un des hits de cet été. Leur duo, intitulé « Casanova », revisite la mélodie à succès de Magic System, « Premier gaou », sortie en 1999.

Soolking revient en puissance avec son nouveau titre rythmé « Casanova »

Soolking a habitué ses fans à des hits rythmés à l’image de « Suavamente », « Dalida » ou encore « Zemër ». L’artiste revient cette fois-ci dans un nouveau titre à l’ambiance toute aussi estivale, « Casanova » est une collaboration avec l’étoile montante du rap français, l’artiste Gazo.

Le duo a décidé de réinterpréter une mélodie culte, « Premier Gaou » de Magic Système », dans un style sautillant et afrobeat. 3 Les paroles entraînantes et festives transportent les auditeurs dans un univers estival.

Un clip haut en couleur en entrainant, « Casanova » parti pour etre LE son de l’été 2023

Pour garantir le succès de son titre, Soolking a également dévoilé un clip entraînant tourné sur un marché en Côte d’Ivoire. La présence énergique des deux artistes et l’ambiance festive créée par la vidéo ne manquent pas de captiver les spectateurs.

Et pour cause, sorti à peine le 7 juillet, le single est déjà en tête des classements sur les plateformes sociales et de streaming. Actuellement à presque 2 millions de vues sur YouTube, le clip devrait continuer à séduire un large public tout au long de l’été.

Punchlines enflammées, décor tout droit sorti d’une carte postale et sonorités festives, le clip de « Casanova » est bien parti pour être un des top hits de l’été 2023. Avec son talent indéniable et sa capacité à créer des hits entraînants, Soolking est prêt à marquer cette saison musicale avec ce duo explosif.