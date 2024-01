En France, le passage de 2023 à la nouvelle année 2024 s’est bien déroulé en musique. Mais, qu’est-ce que les Français ont écouté de beau ce soir-là ? le média vente rap a dévoilé la liste des morceaux les plus populaires en France le soir du nouvel an.

De Jingueli à David Guetta en passant par Soolking, Favé et Gazo, ce classement prend en compte les volumes d’écoutes Spotify France du 31 décembre, ainsi que le taux d’évolution des écoutes de chaque morceau du 30 au 31 décembre 2023.

Gazo, David Guetta, Soolking … les 5 morceaux du Nouvel An 2024

D’ailleurs, pour la dernière semaine de 2023, Spotify France a dévoilé d’abord son top titre de la semaine en France, dans lequel, le morceau « Casanova » de Soolking et Gazo se hisse la 7ᵉ place de cette liste. Cependant, le soir du nouvel an, cette chanson à succès a gagné en classement.

📈 TOP TITRES DE LA SEMAINE 📈 "All I Want for Christmas Is You" de @MariahCarey se hisse à la 2ème place du top des titres les plus écoutés de la semaine sur Spotify en France ! (22 décembre – 28 décembre) pic.twitter.com/dwpLVYzluj — Spotify France (@spotifyfrance) December 29, 2023

Par ailleurs, dans le classement des chansons les plus écoutées par les Français le soir du nouvel an, on retrouve le titre « Petit Genie » de Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa, suivi par un morceau de 2009, qui renaît grâce aux fêtes de fin d’année, « Génération » de David Guetta.

Dans ce classement des morceaux les plus écoutés sur Spotify France, « Casanova » de l’artiste algérien Soolking clôture ce podium en remportant la 3ᵉ place. Le morceau s’est imposé comme le tube de la précédente saison estivale et continue de faire danser les gens en 2024.

Le classement se poursuit avec un morceau des années 1978, « September » d’Earth, Wind & Fire, suivi de « Freed From Desire » de Gala, Molella et Phil Jay paru en 1996.

