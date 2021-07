Cas d’intoxication à Ténès : le ministère donne des nouvelles

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a donné des nouvelles concernant l’affaire d’évanouissement collectif et d’intoxication sur une plage de Ténès dans la wilaya de Chlef.

En effet, dans un communiqué rendu public, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a rassuré que les victimes d’évanouissement collectif et d’intoxication sur une plage de Ténès sont guéries et ont toutes quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires.

Le communiqué précise, « A l’issue de l’évanouissement collectif et de l’intoxication sur une plage de Ténès dans la wilaya de Chlef et qui a fait un certain nombre de victimes et causé des scènes de panique chez les citoyens, le ministère rassure l’opinion publique que toutes les victimes sont guéries et ont quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires ».

Une enquête diligentée

Alors que les autorités compétentes ont annoncé que les résultats des analyses des eaux de la plage de la ville seront disponibles dans 24 heures. Aucune piste n’a été avancée pour le moment.

Néanmoins, le ministère précise que des équipes spécialisées sont sur le terrain et ont entamé les investigations biologiques pour déterminer les causes de cet incident et en tenir l’opinion publique informée dès leur fin.

Alors que les soupçons se portent sur un cargo transportant du bétail, amarré au port commercial, le laboratoire de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable a procédé au prélèvement d’échantillons d’eau de plusieurs plages à Ténès (Chlef) et des places adjacentes à des fins d’analyses suite aux cas d’intoxication d’estivants enregistrés dans cette région