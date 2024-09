Cas de diphtérie et de paludisme dans le Grand Sud : le ministère de la Santé répond

Le ministère de la Santé a récemment démenti de manière catégorique une fausse information qui circulait sur les réseaux sociaux. Cette rumeur, véhiculée par un communiqué de presse falsifié, prétendait que des cas de diphtérie et de paludisme avaient été détectés dans certaines régions du sud du pays. Face à cette désinformation, le ministère a réagi rapidement en publiant une déclaration officielle sur sa page Facebook.

Le ministère de la Santé dément les rumeurs de cas de diphtérie et de paludisme dans le sud

Dans cette déclaration, le ministère a précisé que le communiqué en question était totalement infondé. Il a insisté sur le fait que les informations relayées sur les réseaux sociaux n’avaient aucun lien avec la réalité et que la population ne devait pas s’y fier. Ce démenti intervient alors que la diffusion rapide de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux peut semer la panique parmi les citoyens.

Le ministère a tenu à rassurer les citoyens en affirmant que la situation épidémiologique du pays était sous contrôle et que tous les protocoles scientifiques étaient respectés. Il a ajouté que les autorités sanitaires surveillent constamment la situation dans tout le pays, en particulier dans les régions du sud qui auraient été mentionnées dans le faux communiqué. À ce jour, aucune alerte concernant ces maladies n’a été émise par les services de santé.

Le ministère de la Santé appelle à la vigilance face aux rumeurs

Pour éviter la propagation de fausses informations, le ministère invite la population à consulter uniquement les canaux officiels, notamment son site internet et sa page Facebook. Il rappelle également l’importance de vérifier l’origine des informations avant de les partager, afin de ne pas contribuer à la diffusion de rumeurs qui pourraient perturber l’ordre public et induire les citoyens en erreur.

Enfin, le ministère a réaffirmé son engagement à éradiquer toute forme de maladie épidémique dans le pays. Il a souligné que les efforts pour contrôler et éliminer les épidémies se poursuivent sans relâche, en collaboration avec les experts et les institutions médicales. Les citoyens sont ainsi invités à rester calmes et à faire confiance aux autorités sanitaires pour la gestion de toute éventuelle crise.