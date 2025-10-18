Cas de diphtérie à Skikda : suite aux 2 décès enregistrés, le ministère de la Santé s’exprime

Alors que cinq cas confirmés de diphtérie ont été recensés dans la wilaya de Skikda, dont deux mortels, les autorités sanitaires affirment que la situation est sous contrôle. Une cellule de crise a été activée et une campagne de vaccination d’urgence est en cours.

Le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de cinq cas confirmés de diphtérie dans la wilaya de Skikda, une maladie infectieuse rare mais grave. Parmi ces cas, deux décès ont été déplorés : un homme étranger âgé de 25 ans et une fillette de 12 ans non vaccinée.

Dès la détection des premiers cas, une cellule de crise a été installée au niveau de la Direction de la santé et de la population (DSP) de Skikda. Cette cellule suit de près l’évolution de la situation épidémiologique et coordonne les mesures de prévention et de prise en charge avec les autorités locales.

Les services sanitaires ont lancé une enquête épidémiologique approfondie, identifiant et prenant en charge toutes les personnes ayant été en contact avec les malades. Celles-ci ont reçu un traitement préventif (chimioprophylaxie) ainsi qu’un vaccin contre la diphtérie afin d’éviter toute propagation de la maladie.

Une campagne de vaccination d’urgence et un appel à la vigilance

Pour contenir tout risque d’épidémie, une campagne de vaccination préventive a été déployée à grande échelle. En l’espace de 48 heures, 514 personnes ont été vaccinées dans les zones concernées, sous la supervision des équipes médicales locales et de la cellule de crise.

Le ministère de la Santé a tenu à rassurer la population, affirmant que la situation est stable et que la surveillance épidémiologique a été renforcée dans l’ensemble des structures de santé de la wilaya.

Dans son communiqué, le ministère rappelle l’importance du respect du calendrier vaccinal, soulignant que la vaccination demeure la meilleure protection contre la diphtérie et les maladies infectieuses.

Il assure enfin rester pleinement mobilisé pour garantir la sécurité sanitaire des citoyens et prévoit le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation sur l’importance de la vaccination.