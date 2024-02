Carton Bleu : la nouvelle règle qui va révolutionner le football

L’International Football Association Board (IFAB) compte mettre en place une nouvelle innovation. Il s’agit du carton bleu. Le footballeur qui en écopera sortira pendant dix minutes.

Le football ne cesse d’évoluer au fil des années. Après la Goal Line Technology, ou encore l’assistance vidéo (VAR), le sport le plus populaire de la planète devrait connaitre une nouvelle innovation. En effet, il s’agit du carton bleu.

Selon le média anglais « Telegraph », l’International Football Association Board (IFAB) compte mettre en place cette nouvelle innovation. Au départ, la couleur orange a été envisagée, mais elle se reprochait trop à celles déjà utilisées, à savoir le jaune et le rouge.

Le média anglais a donné plus d’explications sur le carton bleu. L’arbitre l’inflige sur un joueur qui empêche « une attaque prometteuse » ainsi qu’en cas de « dissidence ».

Une fois le carton bleu écopé, le footballeur sanctionné sortira dix minutes. Une sanction qui existe déjà dans le handball. Si jamais il obtient deux cartons bleus pendant la rencontre, ce sera synonyme de l’expulsion. C’est exactement ce qui est le cas lorsqu’il cumule deux cartons jaunes durant le match.

Selon la même source, l’Ifab va introduire ce nouveau carton dans le cadre d’essais. Ce qui va être approuvé d’ailleurs demain. Mais on ne le verra pas encore dans de grandes compétitions puisque les essais devraient avoir lieu en FA Cup et la FA Cup féminine. Si les tests s’avèrent concluants, il pourrait donc y avoir un nouveau changement majeur.

