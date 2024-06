CARTES EDDAHABIA et CIB : Naftal fait un important rappel à ses clients

ALGER, le 13 juin 2024 – À l’occasion de l’Aïd Al-Adha, la société nationale de commercialisation et de distribution de Produits Pétroliers (Naftal) a tenu à rassurer ses clients quant à la disponibilité des carburants durant cette période de fête.

Dans un communiqué publié aujourd’hui (jeudi 13 juin 2024), sur sa page Facebook officielle, Naftal indique que l’ensemble de son réseau de stations-service et de points de vente restera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce, à travers tout le territoire national.

“La distribution des produits pétroliers sera assurée de manière normale durant les jours de l’Aïd Al-Adha, comme c’est le cas durant le reste de l’année”, souligne le communiqué.

Naftal a profité de cette occasion pour souligner les outils mis à la disposition de ses clients afin de simplifier l’accès à ses produits et services.

En effet, Naftal rappelle à ses clients la possibilité de télécharger son application mobile, Naftal Khadamat. Cette application, disponible gratuitement sur le Play Store et l’App Store, offre aux utilisateurs un moyen pratique de géolocaliser les stations-services, les centres de conversions Sirghaz, les points de vente, les centres de vente pneumatiques et les stations-services vertes les plus proches.

Par ailleurs, Naftal met en avant l’option du paiement par carte bancaire pour régler les achats dans ses stations-service.

Cette solution, disponible dans plus de 400 stations Naftal équipées de terminaux de paiement électroniques CIB et Eddahabia, offre aux clients une alternative pratique et sécurisée au paiement en espèces.

