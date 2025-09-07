Cartes dorées, identités, numéros… les nouvelles proies des escrocs du web

Depuis quelques semaines, de nombreuses pages anonymes circulent sur les réseaux sociaux en Algérie, se présentant comme des « agences de prêts » ou des « bureaux financiers« . Ces plateformes promettent aux internautes des crédits rapides, sans intérêts ni garanties, attirant ainsi des personnes en difficulté économique ou à la recherche de solutions de financement faciles.

Cependant, derrière ces annonces alléchantes se cachent de véritables réseaux d’escrocs. Leur objectif n’est pas de fournir une aide financière, mais bien de soutirer aux citoyens des informations personnelles et sensibles. Ces arnaques en ligne sont de plus en plus courantes.

Arnaques aux faux prêts en Algérie : Méfiez-vous des offres trop alléchantes

Ces pages demandent aux internautes des informations confidentielles telles que : le numéro de la carte d’identité nationale, le numéro de téléphone, le nom complet, et parfois même les données bancaires liées à la carte dorée (CCP). Une fois collectées, les arnaqueurs peuvent utiliser ces informations pour réaliser des fraudes financières, détourner de l’argent, ou encore ouvrir des comptes fictifs destinés à des activités illégales.

Les spécialistes de la cybersécurité rappellent qu’aucune institution financière officielle ne demande de tels renseignements par message privé ou via des formulaires circulant sur les réseaux sociaux. Toute demande de ce type doit immédiatement éveiller les soupçons.

Les autorités financières et sécuritaires appellent les citoyens à la plus grande prudence et insistent sur un principe fondamental : les banques et organismes de crédit travaillent uniquement par le biais de leurs agences ou de plateformes numériques sécurisées et certifiées. Toute autre démarche provenant de sources non vérifiées est forcément frauduleuse.

De plus, la Poste et les établissements bancaires ont déjà averti que la carte dorée (CCP) ne doit jamais être communiquée ni photographiée en ligne. Les cybercriminels utilisent ces informations pour vider des comptes ou les associer à des opérations illégales. Il est important de rester vigilant face à la cybercriminalité.

Comment se protéger des arnaques financières en ligne ?

Pour se protéger, il est recommandé de :

Ne jamais partager ses données personnelles avec des inconnus sur internet.

Vérifier systématiquement l’authenticité des pages et des profils qui proposent des services financiers.

Signaler toute tentative de fraude aux autorités compétentes.

Informer famille et proches, notamment les personnes âgées ou vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne tombent dans le piège.

Avec la progression de la digitalisation en Algérie, les arnaques en ligne se multiplient et ciblent particulièrement les citoyens en quête de facilités de paiement ou de prêts rapides. Si la vigilance individuelle est essentielle, il appartient également aux autorités de renforcer la surveillance et de sanctionner ces pratiques.

En attendant, la meilleure arme reste la prudence : on ne vous accorde jamais un prêt officiel sans garanties et aucune banque ne vous demandera vos données personnelles sur Facebook ou WhatsApp.

