Cartes d’identité (CIN) : Le PLF 2025 impose une nouvelle taxe pour cette catégorie d’Algériens

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a révélé que le projet de loi de finances 2025 incluait des mesures visant à poursuivre les efforts considérables déployés pour répondre aux exigences du développement, tels qu’initiés lors du premier mandat du président de la République.

Lors de la présentation des mesures spécifiques au secteur de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le ministre de l’Intérieur a affirmé que ce projet permettrait d’achever les démarches visant à combler les disparités de développement et à se concentrer sur les régions défavorisées et marginalisées.

Le ministre de l’Intérieur a précisé que le projet de loi de finances 2025 prévoyait l’imposition d’une taxe sur les citoyens qui ne retirent pas leur carte d’identité nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Modernisation fiscale de l’urbanisme en Algérie : le PLF 2025 instaure de nouvelles taxes

Il a également annoncé une augmentation du droit de timbre appliqué à la carte d’identité nationale spéciale délivrée aux étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi qu’une augmentation du droit de timbre appliqué aux demandes de visa de régularisation.

Le projet de loi prévoit également de modifier le nom du Fonds des catastrophes naturelles pour devenir le Fonds des catastrophes naturelles et des risques de catastrophes.

Cartes d’identité nationale non retirées : Le PLF 2025 prévoit de nouvelles mesures

Le ministre de l’Intérieur a expliqué que le projet de loi, en ce qui concerne le secteur de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, comprenait dans sa partie législative huit mesures. Celles-ci concernent notamment l’allocation de 50% du produit du droit annuel sur le logement au profit des wilayas, afin de couvrir les charges liées à la remise en état du patrimoine immobilier des communes de la wilaya.

Le projet prévoit aussi de prolonger les délais d’enregistrement des biens des collectivités locales dans le registre foncier national.

Par ailleurs, le PLF 2025 prévoit d’allouer 16% du produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, revenant aux communes relevant de la wilaya d’Alger, au budget de cette dernière afin d’assurer la pérennité du financement de ses établissements publics locaux chargés du service public.

🟢 À LIRE AUSSI : PLF 2025 : Un budget de 25 milliards de dollars pour renforcer la défense algérienne

Le ministre a également souligné l’ouverture de 1 235 postes budgétaires, dont 1200 au profit des nouvelles wilayas déléguées des Hauts Plateaux et 35 postes au profit du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Il a également annoncé la levée du gel des opérations de promotion des fonctionnaires au niveau des services centraux et déconcentrés, ainsi que la formation des employés et l’amélioration du niveau des employés actuels.

En résumé, le projet de loi de finances 2025 introduit plusieurs nouvelles mesures visant à renforcer les finances publiques et à améliorer la gestion des collectivités locales.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : Qui peut bénéficier d’une réduction de 10% sur son logement ? (PLF 2025)

Parmi ces mesures figurent l’imposition de nouvelles taxes, la réaffectation de certaines recettes et le renforcement des ressources humaines dans le secteur de l’Intérieur.