Cartes Chelia et Tahat, politique bagages : Air Algérie annonce des nouveautés

La compagnie aérienne nationale dispose d’un programme de fidélité nommé Air Algérie Plus, conçu pour récompenser ses clients les plus fidèles. Dans ce sillage, le transporteur aérien vient d’annoncer plusieurs nouveautés dans ce programme.

Le programme Air Algérie Plus permet de cumuler des Miles à chaque voyage et les échanger contre des avantages et des récompenses, notamment : des billets d’avion gratuits, surclassement et des excédents bagages.

Air Algérie Plus : nouvelles dispositions pour les bagages

L’adhésion au programme de fidélité d’Air Algérie permet de bénéficier de plusieurs avantages en échangeant des Miles. Dans le cadre de sa politique bagage, la compagnie aérienne nationale a introduit de nouvelles dispositions concernant les avantages des cartes et la prime Bagages.

En effet, pour les détenteurs de la carte Chelia, la compagnie aérienne nationale offre la possibilité de transport d’une pièce de bagage supplémentaire de 23 kg, en soute, sur toutes les destinations à l’exception des vols domestiques, des liaisons aériennes vers Istanbul et Dubaï et les vols en continue vers l’Afrique.

Par ailleurs, les bénéficiaires de la carte Tahat profitent, désormais, de la possibilité de transporter un excédent de bagages de 23 kg vers toutes les destinations domestiques et internationales. Pour la prime bagages, Air Algérie vient de dévoiler un nouveau barème plus généreux pour faciliter les voyages (cliquer ici).

Cartes Chélia et Tahat : Air Algérie dévoile des nouveautés

Sur son site de réservation, le transporteur aérien annonce qu’elle vient d’apporter des modifications avantageuses dans le calcul des segments qualifiants pour l’obtention des cartes Chélia et Tahat :

Les classes Q et V sont désormais considérées comme des segments qualifiants ;

La classe première F est estimée à trois segments qualifiants au lieu d’un seul segment qualifiant ;

La valeur de la classe Affaires C a été augmentée de deux segments qualifiants au lieu d’un seul segment.

Il convient de préciser que le segment qualifiant fait référence à tous les vols internationaux effectués durant une période de 24 mois consécutifs. Par ailleurs, la compagnie rappelle à ses fidèles voyageurs que plus ils accumulent des Miles Q, plus ils augmentent leurs chances de passer aux niveaux suivants.

Pour rappel, pour s’inscrire au programme de fidélité d’Air Algérie, il suffit de créer un compte sur le site officiel de la compagnie aérienne nationale. Les Miles sont cumulés automatiquement à chaque vol effectué avec Air Algérie, à condition de présenter le numéro de membre lors de la réservation ou à l’enregistrement.

