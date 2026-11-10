Carte Vitale : comment un Algérien installé en France obtient son numéro de sécurité sociale

Salariés, étudiants, conjoints ou familles arrivées par le regroupement familial : tous les Algériens qui s’installent en France doivent obtenir un numéro de sécurité sociale. La démarche se fait en deux temps, avec un numéro provisoire puis définitif, et des délais stricts à respecter. Conditions, pièces à fournir, carte Vitale : le guide complet.

Qui a droit à l’assurance maladie en France ?

En France, toute personne qui travaille, ou qui réside de manière stable et régulière, a droit à la prise en charge de ses frais de santé. C’est la protection universelle maladie, ouverte quelle que soit la nationalité. Un Algérien qui s’installe en France avec un titre de séjour valide peut donc en bénéficier.

Pour les personnes qui ne travaillent pas, la résidence doit être stable, c’est-à-dire durer depuis au moins trois mois. Cette condition ne s’applique pas aux salariés, ni aux étudiants. Elle ne s’applique pas non plus aux membres de famille qui rejoignent un assuré social en France, notamment par le regroupement familial.

Une fois ouverts, les droits sont maintenus tant que la personne réside en France au moins six mois par an. Les étrangers en situation irrégulière n’ont pas accès à cette protection, mais peuvent relever d’autres dispositifs. Notre article sur les soins en France avec un simple visa détaille le cas des visiteurs.

Numéro provisoire ou définitif : comment fonctionne la procédure ?

Pour une personne née à l’étranger, l’obtention du numéro de sécurité sociale se fait en deux étapes. L’Assurance maladie attribue d’abord un numéro provisoire, appelé numéro d’identification d’attente. Elle délivre ensuite le numéro définitif, après avoir vérifié l’état civil de l’assuré.

Le numéro provisoire permet déjà d’être remboursé de ses soins. En revanche, il ne permet pas d’obtenir une carte Vitale ni d’ouvrir un compte sur le site ameli. Il reste utilisable pendant neuf mois, le temps d’obtenir le numéro définitif.

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Étape 1 : demander l’ouverture de ses droits à la CPAM

La première démarche consiste à envoyer une demande d’ouverture des droits à la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence. Elle se fait avec le formulaire officiel « Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie », numéro S1106. Il faut y joindre une copie d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité.

Le certificat de résidence de ressortissant algérien fait partie des titres de séjour expressément acceptés par l’Assurance maladie. Le passeport ou la carte d’identité sont aussi admis comme pièces d’identité. Il faut également fournir un justificatif de sa situation, comme un contrat de travail ou une preuve de résidence.

Le demandeur reçoit ensuite un courrier avec son numéro provisoire. Pour un salarié, l’employeur peut aussi effectuer certaines démarches lors de l’embauche. Chaque caisse peut toutefois demander des pièces complémentaires selon la situation de l’assuré.

Étape 2 : fournir son acte de naissance pour le numéro définitif

Pour obtenir le numéro définitif, l’assuré doit envoyer une copie d’une pièce d’état civil valide, complète et lisible. L’Assurance maladie accepte un extrait d’acte de naissance avec filiation, c’est-à-dire mentionnant le nom des parents, ou une copie intégrale de l’acte de naissance. L’acte de naissance algérien peut aussi être obtenu en ligne, comme l’expliquait notre article sur les documents d’état civil algériens en ligne.

L’Assurance maladie vérifie le document, puis le transmet à un service délégué de l’Insee, chargé de certifier l’identité des personnes nées à l’étranger. Cette vérification est exigeante, et le délai d’instruction atteint neuf mois. L’assuré reçoit un courrier à chaque étape, avec les documents éventuellement manquants.

Pour éviter les frais de traduction, le plus simple est de demander son acte de naissance au consulat d’Algérie dont on dépend. Les consulats délivrent en effet des actes de naissance en français, la langue du pays, ainsi qu’en arabe à la demande. Pour les documents rédigés uniquement en arabe, l’Assurance maladie peut exiger une traduction par un traducteur assermenté.

Que se passe-t-il si l’acte de naissance n’est pas fourni à temps ?

Les délais sont stricts. Six mois après l’ouverture des droits, sans pièce d’état civil conforme, les droits sont suspendus et les remboursements bloqués. Au bout de neuf mois, les droits sont supprimés, et l’assuré peut devoir rembourser toutes les prestations perçues depuis l’ouverture de ses droits.

L’échec de la procédure a aussi des conséquences sur les autres aides. L’Assurance maladie doit en effet informer les autres organismes sociaux, ce qui peut bloquer le versement des allocations familiales. Les droits sont toutefois rétablis dès que l’assuré fournit une pièce d’état civil conforme.

En cas d’empêchement temporaire, comme une hospitalisation, il faut prévenir l’Assurance maladie par courrier, avec un justificatif, pour obtenir un délai supplémentaire. Si les registres d’état civil ont été détruits, l’assuré doit aussi le signaler avec une preuve. Son dossier est alors étudié au cas par cas.

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Carte Vitale : comment l’obtenir après le numéro définitif ?

Une fois le numéro définitif attribué, l’assuré reçoit un courrier qui explique comment faire fabriquer sa carte Vitale. Il doit généralement fournir une photo d’identité et une copie de sa pièce d’identité ou de son titre de séjour. Il peut aussi créer son compte sur ameli.fr pour suivre ses remboursements.

La carte Vitale permet d’être remboursé automatiquement, sans envoyer de feuilles de soins. Depuis novembre 2025, tous les assurés majeurs peuvent aussi utiliser l’application carte Vitale sur leur téléphone. Sans carte d’identité française, l’activation se fait en filmant son titre de séjour et son visage, avec son numéro de sécurité sociale, et prend de quelques minutes à 48 heures.

L’application ne fonctionne que chez les professionnels de santé équipés d’un lecteur adapté, et elle ne peut pas être utilisée à l’étranger. Elle ne s’installe que sur un seul téléphone, pour un seul assuré : chaque membre majeur de la famille doit activer la sienne. La carte Vitale physique reste, elle, valable chez tous les professionnels de santé.

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Étudiants, conjoints, retraités : les cas particuliers

Les étudiants algériens qui arrivent en France s’inscrivent sur un site dédié de l’Assurance maladie, réservé aux étudiants étrangers. Ils n’ont pas à attendre trois mois de résidence pour être couverts. La procédure du numéro provisoire puis définitif reste la même.

Les conjoints et enfants qui rejoignent un assuré par le regroupement familial sont couverts dès leur arrivée. Les enfants mineurs sont rattachés à l’un de leurs parents, en tant qu’ayants droit. À partir de 16 ans, un jeune peut aussi demander une couverture à titre personnel.

Les retraités algériens qui ont travaillé en France et reviennent s’y installer doivent résider en France au moins six mois par an pour conserver leurs droits. S’ils disposent déjà d’un numéro de sécurité sociale, ils n’ont pas à refaire toute la procédure. La situation des retraités qui vivent en Algérie relève, elle, de règles différentes.

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Numéro de sécurité sociale en France : les questions fréquentes

Un Algérien peut-il avoir une carte Vitale avec un certificat de résidence ?

Oui, le certificat de résidence de ressortissant algérien fait partie des titres de séjour acceptés par l’Assurance maladie. La carte Vitale n’est toutefois délivrée qu’après l’attribution du numéro de sécurité sociale définitif.

Peut-on activer l’application carte Vitale sans carte d’identité française ?

Oui, l’application propose un parcours d’activation biométrique, ouvert notamment aux titulaires d’une carte de séjour délivrée par la France. Il suffit de filmer son titre de séjour et son visage, et l’activation prend de quelques minutes à 48 heures.

Combien de temps faut-il pour obtenir son numéro de sécurité sociale définitif ?

Le délai d’instruction atteint neuf mois, selon l’Assurance maladie. Pendant cette période, le numéro provisoire permet déjà d’être remboursé de ses soins.

Faut-il faire traduire son acte de naissance algérien ?

Pas si l’acte est délivré en français par un consulat d’Algérie en France, ce que les consulats font sur demande. Un acte rédigé uniquement en arabe peut, en revanche, devoir être traduit par un traducteur assermenté.

Peut-on être remboursé avec un numéro provisoire ?

Oui, le numéro provisoire permet de bénéficier des remboursements pendant neuf mois. Il ne permet pas, en revanche, d’obtenir une carte Vitale ni d’ouvrir un compte ameli.

Faut-il attendre trois mois de résidence pour être couvert ?

Seulement pour les personnes qui ne travaillent pas. Les salariés, les étudiants et les membres de famille qui rejoignent un assuré, notamment par le regroupement familial, sont couverts sans attendre.

Que se passe-t-il si l’on ne fournit pas son acte de naissance ?

Les droits sont suspendus au bout de six mois, puis supprimés au bout de neuf mois. L’assuré peut même devoir rembourser les prestations reçues, mais ses droits sont rétablis dès qu’il fournit une pièce conforme.