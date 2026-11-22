Tebboune a présidé ce dimanche 22 novembre une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen de plusieurs dossiers stratégiques.

Les travaux ont porté sur la Conférence africaine des start-up, la carte nationale sociale, les grands chantiers ferroviaires et portuaires de l’Est, le plan climat ainsi que le développement des infrastructures sportives à Constantine.

Start-up africaines et carte sociale : bâtir un référentiel purement algérien

Concernant les préparatifs de la Conférence africaine des start-up, le chef de l’État a exigé que cet événement atteigne le niveau de réussite de la Foire commerciale intra-africaine (IATF). Il a instruit d’élargir et d’approfondir les concertations en associant le Premier ministre, les Affaires étrangères et l’Enseignement supérieur, sous la supervision du directeur de cabinet de la Présidence. L’événement doit réunir toutes les conditions techniques et professionnelles pour accueillir les délégations africaines et consolider le réseau continental des start-up, véritable moteur économique pour l’Afrique.

Sur le volet social, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de poursuivre l’élaboration de la carte nationale sociale dans une coordination intersectorielle totale. Il a insisté sur la nécessité de fonder un référentiel proprement algérien pour les données sociales à tous les niveaux, refusant de se limiter aux modèles préétablis importés de l’étranger.

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Grands chantiers miniers et dragage des ports : priorité aux entreprises nationales

Abordant l’avancement de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba – Oued El Kebrit – Port d’Annaba et du quai minéralier du port d’Annaba, le président a salué le rythme des travaux et félicité l’ensemble des travailleurs des travaux publics pour leur contribution aux infrastructures stratégiques du pays. Il a ordonné d’exploiter les sables extraits du dragage des ports dans les chantiers de travaux publics, interdisant de puiser dans le sable des oueds dont l’extraction menace les nappes phréatiques.

Dans le même sillage, le chef de l’État a réitéré ses directives pour accélérer l’entrée en activité opérationnelle de la Société nationale de dragage des ports. Cette entité publique prendra le relais des entreprises étrangères qui assurent ces missions en Algérie depuis plusieurs décennies.

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Environnement et infrastructures sportives : cap sur l’innovation verte et Constantine

Le Conseil a également examiné le Plan national d’adaptation aux changements climatiques. Tout en saluant la qualité du document présenté, le président Tebboune a orienté la ministre du secteur vers l’exploitation des expériences scientifiques internationales concernant la culture de plantes capables d’absorber les métaux lourds dans les zones polluées, en étroite coordination avec le ministère de l’Agriculture pour le choix des espèces végétales adaptées.

Enfin, sur le plan sportif, l’exécutif a validé la réalisation d’un village olympique et d’un complexe sportif omnisports dans la wilaya de Constantine. Le président de la République a également ordonné le lancement ultérieur d’une étude technique pour la couverture du stade historique Benabdelmalek Ramdane. La réunion s’est clôturée par l’approbation d’une série de nominations à des fonctions supérieures de l’État.

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