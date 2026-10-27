Carte d’identité biométrique : renouvellement, perte ou vol, le dossier à déposer

La carte nationale d’identité biométrique se renouvelle à son expiration, en cas de changement d’état civil, de perte ou de vol. Les mineurs doivent aussi la refaire à 19 ans. Dossier, demande en ligne, coût et cas des Algériens de l’étranger : voici les réponses aux questions des usagers.

Renouvellement de la carte d’identité biométrique : quand faut-il la refaire ?

La carte nationale d’identité biométrique reste valable dix ans à partir de 19 ans, et cinq ans pour les mineurs. Le titulaire peut demander son renouvellement au cours des trois mois qui précèdent la date d’expiration. Il évite ainsi de se retrouver sans pièce d’identité valide.

D’autres situations imposent aussi un renouvellement. C’est le cas lors d’un changement des informations d’état civil, par exemple après un mariage. Un mineur titulaire d’une carte doit également la refaire lorsqu’il atteint 19 ans.

La perte, le vol ou la détérioration de la carte obligent enfin à en demander une nouvelle. Un décret présidentiel de 2017 encadre l’ensemble de ces règles. La démarche reste simple, à condition de réunir les bonnes pièces.

Carte d’identité biométrique : le dossier de renouvellement à l’APC

Le dossier se dépose dans n’importe quelle commune de la wilaya de résidence. Cette souplesse permet de choisir l’APC la plus proche ou la moins chargée. Le demandeur remplit et signe un formulaire, disponible à la commune ou sur le site du ministère de l’Intérieur.

Le formulaire de demande, renseigné et signé, par le tuteur légal pour un mineur.

La carte arrivée à expiration, ou la déclaration de perte, de détérioration ou de vol.

Un certificat de résidence en cours de validité, uniquement en cas de changement de résidence.

Une photo d’identité récente, en couleur, sur fond blanc uni et sans contour.

Le citoyen n’a pas à fournir les documents d’état civil déjà enregistrés dans le registre national automatisé. Les services de la commune vérifient directement ces informations. Pour une première demande, il faut en revanche un certificat de nationalité, si l’on ne possède ni carte ni passeport biométriques.

La présence du demandeur reste obligatoire pour la collecte des données biométriques. Les enfants de moins de 12 ans sont toutefois dispensés de la prise d’empreintes. L’ancienne carte expirée est restituée au moment du retrait de la nouvelle.

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Demande de CNI biométrique en ligne : la procédure avec un passeport biométrique

Les titulaires d’un passeport biométrique bénéficient d’une procédure plus simple. Ils peuvent demander leur carte sur le portail du ministère de l’Intérieur, sans se rendre dans un site d’enrôlement. Leurs données biométriques, déjà collectées pour le passeport, ne sont pas recueillies une seconde fois.

Étape 1 : saisir son numéro d’identification national (NIN) et le numéro de son passeport biométrique.

saisir son numéro d’identification national (NIN) et le numéro de son passeport biométrique. Étape 2 : vérifier et confirmer son nom, son prénom et son adresse.

vérifier et confirmer son nom, son prénom et son adresse. Étape 3 : indiquer son adresse actuelle de résidence.

indiquer son adresse actuelle de résidence. Étape 4 : renseigner son numéro de téléphone mobile, pour recevoir l’avis de retrait.

Les informations imprimées sur la carte reprennent celles du passeport biométrique. Une fois la carte produite, un SMS indique au demandeur la date et le lieu de retrait. Cette procédure évite ainsi un premier déplacement.

Carte d’identité perdue ou volée en Algérie : les démarches

En cas de perte ou de vol, le titulaire doit d’abord faire une déclaration auprès du service de sécurité le plus proche, police ou gendarmerie. À l’étranger, cette déclaration se fait au consulat. Ces services préviennent ensuite la commune ou le consulat de délivrance, qui rend l’ancienne carte inutilisable.

Le demandeur joint cette déclaration à son dossier de renouvellement, à la place de l’ancienne carte. La délivrance et le renouvellement ordinaire de la carte ne donnent lieu à aucun droit de timbre. En revanche, une nouvelle carte après une perte ou une détérioration coûte 1 000 DA.

Le même montant s’applique à une carte détruite faute d’avoir été retirée à temps. L’administration annule en effet toute carte non récupérée dans les six mois suivant l’avis de retrait. Mieux vaut donc aller chercher sa carte dès la réception du SMS.

Les pièces demandées peuvent varier légèrement selon les communes. Il est recommandé de vérifier auprès de l’APC avant de se déplacer, afin d’éviter toute confusion. La même vigilance vaut pour les autres documents égarés, comme la carte Chifa.

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CNI biométrique au consulat : les démarches pour les Algériens de l’étranger

Les Algériens immatriculés à l’étranger peuvent aussi obtenir leur carte d’identité biométrique. Leur dossier se dépose auprès du consulat de rattachement. Les titulaires d’un passeport biométrique peuvent également passer par le portail en ligne du ministère de l’Intérieur, puis retirer leur carte au consulat.

Les modalités du renouvellement varient selon les consulats. Le consulat général d’Algérie à Montréal demande ainsi de se présenter au guichet, avec l’ancienne carte, la carte d’immatriculation consulaire, le formulaire signé et l’acte de naissance 12S. Il est recommandé de vérifier la procédure auprès de son consulat avant toute démarche.

En cas de perte, de vol ou de détérioration à l’étranger, les consulats appliquent une pénalité, dont le montant varie selon le pays : elle s’élève par exemple à 20 dollars canadiens au Canada. La déclaration de perte s’effectue alors directement au consulat. Les ressortissants qui préparent un voyage peuvent aussi vérifier les destinations accessibles avec le passeport algérien.

Délai et suivi de la demande de carte d’identité biométrique

La carte n’est pas fabriquée sur place, ce qui impose un délai entre le dépôt et le retrait. Le ministère de l’Intérieur ne publie pas de délai officiel, et la durée varie selon les périodes. Le demandeur est informé de la disponibilité de sa carte par SMS.

Le demandeur peut aussi suivre l’avancement de son dossier en ligne. Notre guide explique comment suivre sa demande en ligne, pour la carte d’identité comme pour le passeport. La carte est remise avec un code secret, sous pli fermé, qui permet d’accéder aux services en ligne.

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