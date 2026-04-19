Carte grise en 15 minutes : l’Algérie digitalise le transfert de propriété des véhicules

Dans une étape importante pour renforcer la transformation numérique, les autorités publiques ont lancé une plateforme numérique unifiée pour l’extraction des cartes grises. Cette initiative marque officiellement la fin des documents papier et des procédures administratives traditionnelles.

Ce nouveau système vise à simplifier les démarches de vente et d’achat de véhicules, en utilisant des technologies modernes qui garantissent plus de transparence et permettent aux citoyens de gagner du temps et de l’énergie.

La nouvelle plateforme repose sur un système informatique national avancé qui permet d’effectuer toutes les démarches de transfert de propriété des véhicules en ligne.

Grâce à cette connexion numérique, les citoyens peuvent désormais obtenir une carte grise dans un délai très court, parfois en seulement 15 minutes. Les demandes sont traitées via une interface numérique rapide et efficace, ce qui réduit la bureaucratie et évite les déplacements répétés entre les services administratifs.

Le QR Code et l’identité numérique contre la fraude

L’une des principales nouveautés techniques du système est l’utilisation du QR Code, qui donne à chaque véhicule une identité numérique unique.

Cette mesure vise à :

Renforcer la transparence : limiter la falsification des documents et lutter contre les fraudes liées à la propriété des véhicules.

Instaurer la confiance : garantir instantanément l’exactitude des données entre le vendeur et l’acheteur.

Sécuriser les transactions : protéger les opérations grâce à un système de cryptage centralisé assurant un environnement sûr.

Les démarches de transfert de propriété et le dossier requis en 2026

Malgré la numérisation, certaines démarches administratives restent nécessaires pour garantir la légalité de l’opération. Les dossiers doivent être déposés auprès de la commune territorialement compétente, c’est-à-dire celle du lieu de résidence du propriétaire.

Le dossier comprend :

Une copie de la carte nationale d’identité biométrique.

La carte grise originale, barrée uniquement au bureau d’immatriculation des véhicules.

Le formulaire de demande d’immatriculation du véhicule, rempli et légalisé.

Le procès-verbal du contrôle technique du véhicule, en cours de validité.

Le reçu de paiement des frais exigés.

Mise à jour des frais et modernisation du service public

Mise à jour des frais et modernisation du service public

Conformément à la loi de finances 2025, les frais du timbre de la carte grise ont été mis à jour. Ils commencent à 800 dinars algériens pour les véhicules de 2 à 4 chevaux, puis augmentent selon la catégorie et la puissance du moteur.

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Ces réformes et cette transformation numérique dans le secteur du transport s’inscrivent dans la stratégie nationale de modernisation de l’administration algérienne.

L’objectif ne se limite pas à simplifier les procédures, mais vise également à améliorer la qualité du service public et à rapprocher l’administration du citoyen, conformément aux engagements du président Abdelmadjid Tebboune pour développer le modèle de l’administration électronique dans les secteurs essentiels.

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Les autorités algériennes franchissent une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration avec le lancement officiel d’une plateforme numérique unifiée dédiée à l’extraction des cartes grises. Cette initiative, présentée comme une avancée majeure dans le processus de transformation numérique, marque la fin progressive des démarches papier et des longues procédures administratives liées au transfert de propriété des véhicules.

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Cette nouvelle plateforme a été conçue pour simplifier les procédures de vente et d’achat de véhicules, en permettant aux citoyens d’effectuer les démarches nécessaires de manière électronique. Grâce à un système informatique national intégré, les opérations de transfert de propriété peuvent désormais être traitées rapidement, dans un environnement numérique sécurisé.

Selon les informations communiquées, ce dispositif permettrait d’obtenir la carte grise dans un délai très réduit, pouvant aller jusqu’à quinze minutes dans certains cas. Une avancée qui vise à alléger la charge administrative pesant sur les citoyens, tout en réduisant les déplacements et les délais d’attente dans les services concernés.

Une avancée vers la digitalisation des services publics

Cette réforme s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de moderniser les services administratifs et d’améliorer la qualité de la prise en charge des usagers.

L’un des points forts de cette nouvelle plateforme réside dans l’intégration d’outils technologiques destinés à renforcer la transparence et la sécurité des transactions. Parmi ces outils figure le recours au QR Code, attribué à chaque véhicule afin de lui conférer une identité numérique unique.

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Ce système permettra de vérifier instantanément l’authenticité des données liées au véhicule et à son propriétaire, réduisant ainsi les risques de falsification ou de fraude dans les opérations de transfert de propriété.

Les autorités espèrent ainsi renforcer la confiance entre les différents acteurs de la transaction, tout en sécurisant davantage les démarches grâce à des mécanismes de cryptage centralisé.