Voiture importée en Algérie : quels documents fournir pour obtenir sa carte grise ?

Quels documents faut-il présenter pour immatriculer une voiture importée en Algérie ? Le ministère de l’Intérieur détaille les pièces nécessaires à l’obtention de la carte grise, avec des exigences différentes selon qu’il s’agit d’un véhicule neuf ou d’occasion.

L’achat d’une voiture à l’étranger ne suffit pas pour pouvoir la mettre en circulation en Algérie. Après les formalités douanières, le propriétaire doit constituer un dossier d’immatriculation comprenant plusieurs justificatifs administratifs et techniques. Le ministère de l’Intérieur distingue notamment les véhicules neufs importés directement par des particuliers et les voitures d’occasion provenant de l’étranger.

Carte grise en Algérie : les documents communs à préparer

La procédure d’immatriculation commence par la réunion des documents permettant d’identifier le propriétaire et le véhicule. Selon la fiche officielle du ministère de l’Intérieur, le dossier doit notamment comprendre une pièce d’identité valide, un justificatif de résidence et une quittance fiscale. Les personnes morales doivent également présenter un document établissant leur qualité juridique.

À ces justificatifs s’ajoutent les pièces relatives à l’achat, au dédouanement et à la conformité du véhicule. Leur nature varie selon le mode d’acquisition et l’état de la voiture. C’est pourquoi le ministère prévoit des listes distinctes pour les véhicules neufs importés et ceux déjà utilisés à l’étranger.

Voiture neuve importée : quelles pièces exige le ministère ?

Pour un véhicule neuf importé directement par un particulier pour son propre compte, l’administration exige des documents établissant son origine et sa conformité. Le dossier comprend notamment :

Un certificat ou une carte d’immatriculation étrangère, ou un document justifiant l’identité du véhicule.

Un certificat de conformité délivré par le constructeur ou le concessionnaire.

Un document de dédouanement.

Un procès-verbal de contrôle de conformité délivré par les services des mines.

La facture d’achat du véhicule.

Une copie de la carte nationale d’identité valide et un justificatif de résidence.

La quittance fiscale applicable.

Cette liste concerne l’importation directe et ne doit pas être confondue avec l’achat d’un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire installé en Algérie. Dans ce dernier cas, le ministère prévoit notamment une carte d’immatriculation provisoire et une attestation de vente. Les documents établis à l’étranger doivent également être vérifiés afin de déterminer si une traduction officielle est nécessaire.

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Voiture d’occasion importée : un dossier différent

Les propriétaires d’une voiture d’occasion importée doivent présenter des justificatifs adaptés à un véhicule déjà immatriculé à l’étranger. La procédure prévoit notamment un contrôle de conformité et un contrôle technique du véhicule. Ces vérifications permettent d’établir les caractéristiques du véhicule avant son immatriculation en Algérie.

Selon la fiche du ministère, le dossier comprend :

Le certificat ou la carte d’immatriculation délivré par les autorités étrangères.

Le document de dédouanement.

Le procès-verbal de contrôle de conformité des services des mines.

Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule.

La facture d’achat ou l’acte de vente.

Une copie de la pièce d’identité valide et un justificatif de résidence.

La quittance fiscale correspondante.

La différence principale avec un véhicule neuf concerne notamment la présence du procès-verbal de contrôle technique dans la liste applicable aux voitures d’occasion. Les originaux et les copies doivent être préparés selon les exigences du service concerné. Il convient donc de vérifier la composition exacte du dossier avant son dépôt.

Voitures importées de moins de 3 ans : quelles particularités ?

L’importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans par des particuliers résidant en Algérie est encadrée par le décret exécutif n° 23-74 du 20 février 2023. Ce texte, publié au Journal officiel, fixe les conditions de dédouanement et de contrôle de conformité. Il ne faut toutefois pas confondre ces formalités d’importation avec la délivrance de la carte grise.

En mai 2025, le ministère de l’Intérieur a annoncé la reprise des demandes d’immatriculation des véhicules importés de moins de trois ans. Le dossier comprenait notamment le certificat de dédouanement modèle 846, la déclaration en douane et le procès-verbal de conformité délivré par les services des mines. Il convient toutefois de vérifier auprès des services compétents que ces exigences restent applicables en 2026.

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Où déposer le dossier de carte grise en Algérie ?

Le ministère de l’Intérieur indique que la demande d’immatriculation est déposée auprès de la commune du lieu de résidence du propriétaire. La carte est ensuite retirée auprès du service compétent, selon les modalités administratives applicables. Cette démarche intervient après la constitution du dossier et l’accomplissement des formalités douanières et techniques nécessaires.

La procédure a également évolué avec le déploiement du Système informatique national de numérotation des véhicules (SINNV). En avril 2026, le ministère de l’Intérieur a lancé la troisième phase de ce dispositif, dans le cadre de la modernisation des opérations d’immatriculation et de la gestion des véhicules déjà enregistrés. Les propriétaires sont ainsi invités à vérifier auprès des services compétents les modalités de dépôt et de traitement de leur dossier.

Timbre fiscal et dédouanement : ce qu’il faut vérifier

Le montant à payer dépend des formalités concernées et des caractéristiques du véhicule. Les droits de douane éventuels, les taxes liées à l’importation et les frais fiscaux d’immatriculation ne doivent pas être confondus. La Direction générale des Douanes dispose notamment d’un portail permettant de consulter les services relatifs au dédouanement.

Avant toute démarche, il est recommandé de vérifier auprès de la commune, des services des mines et des Douanes les pièces exigées ainsi que les montants applicables. Les conditions peuvent varier selon l’âge du véhicule, son origine et son régime d’importation. Cette vérification permet d’éviter les dossiers incomplets et les déplacements inutiles.

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