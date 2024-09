Pour faire face à la défaillance, au vol ou à la perte de la carte Edahabia, Algérie Poste a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs.

La carte Edahabia est un outil indispensable pour les algériens, leur permettant d’accéder à divers services financiers tels que les retraits et les transferts d’argent, ainsi que les paiements en ligne. En cas de perte ou de vol de cette carte, il est crucial d’agir rapidement afin de sécuriser ses fonds. Pour cela, Algérie poste a mis à jour ses procédures de sécurité.

Carte Edahabia : que faire en cas de perte ou de vol ?

Si vous perdez votre carde Edahabia ou que vous subissez un vol, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires immédiatement pour protéger vos transactions et votre argent. Dans ce contexte, Algérie Poste propose de nombreuses solutions.

En premier lieu, il faut penser à bloquer votre carte Edahabia pour éviter l’accès aux autres personnes à votre compte CCP. Pour cela, trois moyens se présentent à vous, à savoir :

Se rendre au guichet postal

Si possible, dirigez-vous dans le bureau de poste le plus proche de chez-vous après l’incident. Signalez le vol ou la perte de votre carte afin que les agents procèdent à la mise en opposition dans les plus brefs délais.

Contacter le service client au numéro 1530

Algérie Poste a mis en place un numéro réactif pour recevoir les appels des utilisateurs en cas de problèmes. Appelez le service client au numéro 1530 pour leur faire part de l’incident et que les agents effectuent le blocage de votre carte.

Utiliser l’application BaridiMob

Vous pouvez également procéder à l’opposition de votre carte Edahabia directement sur votre téléphone portable via l’application BaridiMob. Il suffit d’accéder à la rubrique « Services » et réaliser l’opération en deux clics. Notez que cette option débitera votre compte CCP de 30 DA selon le site officiel d’Algérie Poste.

Lorsque vous aurez réussi à bloquer votre carte, vous pouvez procéder à la commande d’une nouvelle carte.

Algérie Poste renforce ses mesures de protection pour la carte Edahabia

Algérie Poste a organisé une compagne de sécurité baptisée « Votre sécurité, notre priorité », dans laquelle elle a rappelé les mesures de protection pour sécuriser les informations des utilisateurs de la carte Edahabia.

Dans cette optique, elle souligne l’importance de garder les données liées aux cartes, confidentielles. Ainsi, surveiller régulièrement les comptes afin de vérifier qu’il n’y a pas d’anomalies. Enfin, utiliser les options de sécurité disponibles sur l’application BaridiMob.

En somme, Algérie Poste met à la disposition des utilisateurs de la carte Edahabia toutes les mesures nécessaires afin qu’ils puissent protéger leurs fonds en cas d’incident.

