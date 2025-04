Carte du senior : bientôt des privilèges inédits pour les personnes âgées de plus de 65 ans

À l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé une série d’initiatives destinées à améliorer la qualité de vie des citoyens âgés de 65 ans et plus.

Dans une déclaration télévisée, Soumeya Oulmane, directrice de la protection des personnes âgées au sein du ministère, a révélé que trois nouvelles conventions de coopération sont en cours de finalisation.

Ces accords seront signés en partenariat avec le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et des Arts, ainsi que la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et l’Agence de développement social.

L’objectif de ces accords et d’accorder des avantages concrets aux seniors et renforcer l’engagement de l’État en faveur de leur bien-être.

Une série d’avantages pour les plus de 65 ans

Selon les précisions fournies, les citoyens âgés de 65 ans et plus pourront bénéficier des avantages suivants :

Accès gratuit aux musées nationaux , favorisant l’enrichissement culturel des seniors.



Réductions de 50 % sur les services liés au tourisme thermal , une opportunité pour profiter des bienfaits de ces soins.



Tarifs réduits sur les billets d’entrée aux théâtres et aux salles de cinéma publiques , afin de promouvoir l’accès à la culture.



Création d’un espace dédié aux seniors , baptisé « le couloir vert » , dans les agences de la CNAS, pour mieux prendre en charge leurs besoins spécifiques.



Réductions sur l’hébergement touristique pour les voyages organisés à destination des personnes âgées, avec la possibilité d’exonérations sur certains déplacements.



Ces mesures s’inscrivent dans une vision globale de promotion de l’inclusion sociale et culturelle des seniors, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

Une carte spéciale pour faciliter l’accès aux avantages

Soumeya Oulmane a aussi expliqué que toute personne ayant atteint l’âge de 65 ans pourra demander la carte du senior, en se rapprochant des directions de l’action sociale (DAS) de sa wilaya.

Un dossier simple suffira pour entamer la procédure, ouvrant ainsi l’accès à l’ensemble des avantages proposés.

Cette carte constituera un outil essentiel pour garantir aux seniors l’accès facilité aux différents services mis en place dans le cadre de ces conventions.

Vers un élargissement des secteurs concernés

Le ministère ne compte pas s’arrêter là.

Il est prévu que ces conventions soient étendues à d’autres secteurs dans un avenir proche, afin d’assurer une offre complète et adaptée aux besoins grandissants des personnes âgées.

Cette démarche traduit l’importance accordée par l’État algérien à cette frange de la population, en mettant en place des politiques publiques inclusives visant à leur offrir une meilleure qualité de vie, tout en reconnaissant leur contribution essentielle à la société.