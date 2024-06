Carte d’opportunité : l’Allemagne facilite l’immigration professionnelle

Le gouvernement allemand a pris un ensemble de décisions, qui s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle loi d’immigration, pour attirer la main d’œuvre qualifiée et mettre fin à la pénurie de personnel, dans certains secteurs de l’économie allemande, causée le vieillissement de sa population.

À présent, l’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique. Il s’agit d’un nouveau pas pour l’Allemagne qui cherche à gagner en attractivité et faciliter l’installation des travailleurs qualifiés étrangers dans le pays.

La carte d’opportunité allemande entre en vigueur

Pour ce faire, l’Allemagne a lancé, le 1ᵉʳ juin dernier, son nouveau dispositif permettant d’attirer davantage le personnel qualifié étranger pour venir travailler dans le pays. Il en est question de la carte d’opportunité allemande, baptisée “Chancenkarte“.

Cette carte a pour but de permettre aux ressortissants des pays non membres de l’Union européenne de s’installer en Allemagne pendant un an pour y chercher du travail. Le projet de la Chancenkarte a été lancé, pour la première fois, en 2022 et le nouveau dispositif a officiellement pris effet le 1ᵉʳ juin 2024, alors que le pays cherche à renforcer son offre de travailleurs jeunes et qualifiés.

Par ailleurs, ce nouveau dispositif est basé sur un système à points qui prend en compte les qualifications du candidat, son expérience professionnelle, le rapport à l’Allemagne et des critères personnels tels que l’âge.

Qui peut prétendre à la carte d’opportunité allemande ?

Pour mémoire, l’Allemagne a besoin de plus de 400 000 nouveaux travailleurs qualifiés par pour combler son besoin dans les domaines de l’ingénierie, l’informatique et la santé. La carte d’opportunité, qui fonctionne comme un visa temporaire, permettra justement de renforcer l’attractivité.

Pendant un an, les titulaires de cette carte sont autorisés à accepter les offres d’emplois à temps partiel ne dépassant pas 20 heures par semaine. Mais aussi de faire des stages d’essai d’une durée de deux semaines. Par ailleurs, le titulaire peut prolonger cette durée en demandant un permis de travail via une procédure simplifiée.

Pour pouvoir postuler pour la carte d’opportunité allemande, le candidat doit justifier d’un diplôme universitaire en rapport avec le poste de travail, ou avoir suivi une formation professionnelle d’au moins deux ans. De plus, le demandeur doit maitriser l’allemand ou l’anglais et prouver sa capacité à couvrir son séjour dans le pays pendant au moins un an, notamment disposer de fonds suffisant de 12 000 euros.

