Carte d’auto-entrepreneur : inscription, avantages et conditions d’éligibilité

Depuis son lancement le 20 janvier dernier, l’opération d’inscription à la carte de l’auto-entrepreneur connait un succès retentissant. Des citoyens de tous âges et de tous horizons affluent pour formaliser leurs activités et profiter des nombreux avantages offerts par ce statut.

Ce dispositif novateur vise à encourager l’entrepreneuriat et à soutenir l’économie nationale en offrant aux auto-entrepreneurs un cadre juridique et fiscal simplifié, ainsi que divers incitatifs sociaux et financiers.

Plus de 1300 spécialités sont désormais accessibles. Parmi ces domaines, on trouve : le conseil, l’expertise et la formation ; les services numériques et activités connexes ; les prestations à domicile ; les services à la personne ; les services de loisirs ; les services aux entreprises ; les services culturels, de communication et d’audiovisuel.

Opération 100% numérique : inscription simplifiée et rapide

Sur le portail officiel de l’ANAE (Agence nationale de l’auto-entrepreneur), accessible à l’adresse www.anae.dz, une procédure 100 % numérique simplifie l’obtention de la carte d’auto-entrepreneur.

Pour s’inscrire, l’auto-entrepreneur doit simplement se munir de sa carte d’identité biométrique. Ensuite, il lui suffit d’indiquer son adresse e-mail et de créer un code personnel. Une fois ces formalités accomplies, il n’a plus qu’à choisir parmi les 1300 activités proposées et à remplir le formulaire en ligne avec ses données personnelles. Sa demande est alors officiellement soumise.

La demande d’inscription au registre national se traite en un maximum de trois jours ouvrables à partir de sa date de dépôt. Une fois le processus achevé, la réponse lui est directement envoyée par e-mail. Une méthode fluide, transparente et accessible à tous, facilitant ainsi l’accès à l’entrepreneuriat pour tous les ambitieux de l’Algérie.

Concernant les critères d’éligibilité au statut d’auto-entrepreneur, ils consistent à : être en âge légal de travailler, disposer de la nationalité algérienne, résider en Algérie ou être un résident étranger, exercer l’une des activités admissibles pour ce statut.

Obtenir la carte Chifa et le numéro d’identification fiscale (NIF)

Après l’obtention de la carte d’auto-entrepreneur, le bénéficiaire devra suivre quelques étapes essentielles. Tout d’abord, il recevra une notification l’informant que sa carte Chifa est prête, et pourra la retirer du bureau le plus proche de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).

Ensuite, il recevra ses identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) pour accéder à la plateforme « Damancom » “ضمانكم”, où il pourra payer ses cotisations de sécurité sociale en ligne.

Enfin, son numéro d’identification fiscale (NIF) sera généré et affiché dans son espace personnel sur la plateforme de l’auto-entrepreneur. Il devra alors le valider auprès du service des impôts dont il dépend pour assurer sa conformité fiscale.

Avantages de la carte de l’auto-entrepreneur

La carte d’auto-entrepreneur offre une série d’avantages significatifs. Tout d’abord, elle permet de bénéficier d’avantages importants. Ils sont dispensés de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce et de disposer d’un local pour exercer l’activité.

En termes de système fiscal, les détenteurs de cette carte profitent d’un régime fiscal forfaitaire unique, établi à 0,5% du chiffre d’affaires. De plus, elle offre une couverture sociale via les agences « CASNOS », permettant notamment l’affiliation à la sécurité sociale et la possibilité de souscrire à l’abonnement minimum de 24 000 DA par an.

En outre, elle accorde le droit à la retraite, assurant ainsi la protection sociale du bénéficiaire tout au long de sa carrière.

En complément de ces facilitations, la carte d’auto-entrepreneur offre une gamme d’autres avantages précieux pour les bénéficiaires :

Ouverture d’un compte bancaire commercial (en monnaie nationale ou en devise) pour faciliter la gestion financière de l’activité.

Tenue d’une comptabilité simplifiée sur un registre numéroté et marqué par les services fiscaux, offrant ainsi une gestion administrative simplifiée.

Obtention de factures sans TVA, ce qui simplifie les transactions commerciales.

Pour rappel, un auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce à titre individuel une activité lucrative figurant sur la liste des activités éligibles et qui génère un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 5 millions de DA.

Attirer les créateurs de contenu et les acteurs du numérique

Pour la première fois, les créateurs de contenu, les influenceurs et les acteurs du numérique auront un cadre juridique pour encadrer leurs activités et obtenir une carte Chifa avec un numéro national.

Cette initiative vise à organiser et développer le secteur du numérique en Algérie, créer de nouveaux emplois pour les jeunes, soutenir l’innovation et la créativité, et renforcer la contribution de ce secteur à l’économie nationale.