Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Lebbou, a officiellement engagé le processus de révision à la hausse des plafonds de paiement par carte interbancaire (CIB).

Dans une correspondance datée du dimanche 22 novembre 2026 (portant le numéro 3090), le premier argentier du pays a instruit les responsables de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) ainsi que ceux de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser cette réforme.

Cette mesure, qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises, s’inscrit dans la stratégie globale des pouvoirs publics visant à promouvoir les paiements sans espèces et à généraliser l’usage des moyens de paiement électronique à travers le territoire national, réduisant ainsi le recours au cash dans les circuits commerciaux.

Une feuille de route précise pour les banques et la SATIM

Pour mener à bien cette opération, le ministère des Finances a clairement défini les prérogatives de chaque acteur. L’ABEF est chargée de se coordonner avec les banques émettrices et acquéreuses afin de dresser un état des lieux des plafonds actuellement appliqués.

Elle devra ensuite élaborer une nouvelle grille adaptée aux différentes catégories de clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels, ainsi qu’aux divers canaux de paiement.

🟢 A LIRE AUSSI : Paiements depuis l’étranger : le CPA dévoile les conditions d’accès à CPAzonepay

Cette proposition devra détailler les seuils autorisés par opération et par période, tout en définissant les modalités d’information des porteurs de cartes.

Parallèlement, la SATIM aura pour mission, en étroite collaboration avec les établissements bancaires, d’identifier et de déployer les mises à jour techniques indispensables pour supporter ces nouveaux seuils sur l’ensemble du réseau monétique.

Un délai de quinze jours pour soumettre les propositions

Soucieux d’accélérer la cadence de la numérisation financière, Mohamed Lamine Lebbou a fixé un délai strict de quinze jours aux deux organismes, à compter de la réception de l’instruction.

L’ABEF et la SATIM sont tenues de soumettre une proposition conjointe assortie d’un calendrier précis de déploiement. Ce document devra clairement établir les responsabilités de chaque intervenant, les différentes phases de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

🟢 A LIRE AUSSI : Affacturage en Algérie : la Banque d’Algérie fixe les règles pour financer les factures

Cette décision intervient dans un contexte d’intensification des efforts de modernisation bancaire en Algérie, marqué notamment par le déploiement massif de terminaux de paiement électronique (TPE) chez les commerçants pour faciliter les transactions quotidiennes des citoyens et des opérateurs économiques.