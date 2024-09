Carte Chiffa pour les non-assurés : qui est éligible ?

La récente publication du décret exécutif n° 24/287 du 22 août 2024 marque un tournant important pour les personnes démunies souffrant de maladies chroniques en Algérie.

Ce texte prévoit la création d’une carte spéciale permettant à ces patients d’obtenir gratuitement leurs médicaments. Mais qui est vraiment éligible à cette nouvelle carte ?

Cette carte Chiffa est destinée aux personnes non assurées socialement qui souffrent de maladies chroniques nécessitant un traitement régulier.

Concrètement, elle s’adresse aux individus démunis, sans couverture sociale, qui ont besoin d’un accès continu à des médicaments pour des maladies telles que le diabète, l’hypertension, ou d’autres affections nécessitant une prise en charge médicale prolongée.



Grâce à cette carte, ces patients pourront désormais recevoir gratuitement leurs médicaments dans les pharmacies conventionnées, réduisant ainsi leur dépendance aux pharmacies publiques, aux associations caritatives, ou aux dons de bienfaiteurs.

Un soutien essentiel pour les patients non assurés

La mise en place de cette carte répond à un besoin urgent de prise en charge médicale pour une partie de la population souvent négligée. Jusqu’à présent, les patients non assurés disposaient d’une « carte jaune » délivrée par le ministère de la Solidarité, qui ne couvrait pas tous leurs besoins médicaux.

Le président de l’Association nationale des diabétiques d’Alger, souligne que cette carte limitait l’accès aux traitements, comme par exemple l’impossibilité pour les diabétiques de type 1 d’obtenir des stylos d’insuline, contraignant les jeunes patients à se contenter d’insuline en flacon, souvent inadaptée à leurs besoins.

Une nouvelle carte pour une couverture médicale complète

Avec l’entrée en vigueur de ce décret, une carte Chiffa pourrait offrir une couverture médicale plus complète et plus équitable.

Bien que les modalités exactes de cette nouvelle carte restent à préciser, les associations de patients espèrent qu’elle garantira un accès gratuit et régulier aux médicaments tous les trois mois, dans les pharmacies conventionnées avec la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), tout comme les assurés sociaux.

Cette mesure permettrait aux associations de rediriger leurs efforts vers des activités de sensibilisation et d’éducation sanitaire, plutôt que de se concentrer sur la recherche de médicaments souvent indisponibles dans les pharmacies publiques.

Vers une prise en charge plus équitable des malades chroniques

Auparavant, seuls les patients dont l’état de santé s’était gravement détérioré pouvaient obtenir une carte Chiffa, comme les diabétiques devenus aveugles ou les hypertendus souffrant d’invalidité.

Ce système, jugé injuste par de nombreuses associations, faisait l’objet de critiques constantes réclamant une réforme pour permettre à tous les patients chroniques non assurés de bénéficier d’une prise en charge adéquate.

Avec la mise en place de cette nouvelle carte, les autorités algériennes montrent leur volonté de répondre à ces critiques et de garantir une couverture médicale plus juste.

Les patients chroniques non assurés, tout comme les associations qui les représentent, espèrent que ce décret sera rapidement clarifié dans ses modalités d’application, afin de pouvoir en bénéficier pleinement et ainsi améliorer leur qualité de vie.