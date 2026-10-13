Carte Chifa perdue : comment demander un duplicata avec le formulaire CNAS CHIFA 005 ?

Vous avez perdu votre carte Chifa ou celle-ci ne fonctionne plus ? La CNAS propose un formulaire officiel de demande de duplicata, tandis que l’application El Hanaa permet également d’effectuer cette démarche à distance. Voici les différentes possibilités et les précautions à prendre pour obtenir une nouvelle carte.

Perdre sa carte Chifa ou constater qu’elle est devenue inutilisable peut compliquer les démarches auprès des professionnels de santé conventionnés. Pour les assurés sociaux concernés, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) met à disposition un document spécifique permettant de demander son remplacement. Il s’agit du formulaire CHIFA 005, accessible gratuitement sur son site officiel.

Une autre solution existe à travers l’application mobile El Hanaa, qui propose une fonctionnalité de demande de duplicata avec paiement électronique. Les assurés disposent ainsi de plusieurs possibilités selon leur situation et les services accessibles. Encore faut-il distinguer une carte perdue, une carte endommagée et une simple mise à jour des droits.

Carte Chifa perdue, en panne ou abîmée : qui peut demander un duplicata ?

La demande de duplicata concerne les bénéficiaires d’une carte Chifa déjà délivrée et devant être remplacée. Le formulaire officiel de la CNAS prévoit plusieurs situations pouvant justifier cette démarche. Il permet notamment de signaler une perte, une panne, une erreur de photographie ou une détérioration de la carte.

Le document comporte également une case réservée aux autres motifs, que le demandeur doit préciser. Cette possibilité permet d’indiquer une situation particulière sans la confondre avec une première demande de carte Chifa. Les justificatifs éventuellement nécessaires dépendent toutefois des modalités appliquées par la CNAS.

Formulaire CHIFA 005 : où le télécharger et comment le remplir ?

Le formulaire est disponible dans la rubrique Téléchargement du site officiel de la CNAS, sous l’intitulé « Demande de duplicata de carte Chifa ». Identifié par le code CHIFA 005, ce document comporte une seule page. Il peut être consulté et téléchargé directement au format PDF.

Pour préparer sa demande, le bénéficiaire doit renseigner les informations prévues sur le formulaire et sélectionner le motif correspondant à sa situation. Le document comporte également un espace réservé au visa de la structure concernée. Il est important de vérifier les renseignements avant de transmettre la demande.

Nom et prénom : identité du bénéficiaire.

identité du bénéficiaire. Numéro d’immatriculation : référence de sécurité sociale.

référence de sécurité sociale. Rang : information relative au bénéficiaire.

information relative au bénéficiaire. Numéro de série : référence de la carte Chifa.

référence de la carte Chifa. Motif : perte, panne, erreur de photo, détérioration ou autre situation.

Le formulaire peut être téléchargé directement depuis le site de la caisse : télécharger le formulaire officiel CHIFA 005. En revanche, ce PDF ne précise pas à lui seul les pièces complémentaires exigées ni le lieu de dépôt. Il est donc recommandé de contacter sa structure CNAS avant de se déplacer.

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El Hanaa : comment demander un duplicata de carte Chifa en ligne ?

Les assurés peuvent également se tourner vers l’application mobile El Hanaa, développée par la CNAS. La fiche officielle de l’application annonce une fonctionnalité de demande de duplicata avec paiement électronique par carte CIB ou Edahabia. Cette possibilité s’inscrit dans le développement des services numériques de la CNAS, qui permettent déjà d’accéder à plusieurs informations administratives à distance.

Dans la présentation de cette fonctionnalité, la CNAS indique également qu’il est possible d’utiliser un selfie ou une photographie importée depuis son téléphone. L’image peut être ajustée automatiquement pour répondre aux exigences du service. L’assuré doit néanmoins vérifier les informations affichées et suivre les instructions de l’application avant de confirmer sa demande.

Pour accéder aux services numériques, les utilisateurs peuvent se connecter à leur espace personnel sur le portail officiel El Hanaa. Il convient toutefois de distinguer les fonctions du portail internet de celles de l’application mobile. La possibilité de finaliser une demande de duplicata dépend du parcours effectivement disponible pour l’assuré.

Duplicata de carte Chifa : combien coûte le remplacement et quel délai prévoir ?

La fiche officielle de l’application El Hanaa confirme l’existence d’un paiement électronique pour les demandes de duplicata. Elle ne permet cependant pas d’établir un tarif unique applicable à toutes les situations. Le montant éventuellement demandé doit être vérifié lors de la procédure ou directement auprès de la CNAS.

Le formulaire officiel CHIFA 005 permet de demander le remplacement d’une carte Chifa perdue, endommagée ou défectueuse. Toutefois, ce document ne précise pas le tarif du duplicata, les éventuels justificatifs complémentaires ni le délai nécessaire à la délivrance de la nouvelle carte. Les assurés sont invités à vérifier ces informations auprès de leur agence CNAS, dont les coordonnées figurent dans l’annuaire disponible sur le site officiel de la caisse.

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Attention à ne pas confondre duplicata et mise à jour de la carte Chifa

Une carte Chifa qui nécessite une actualisation des informations de ses bénéficiaires ne doit pas systématiquement être remplacée. Depuis juillet 2026, la CNAS a notamment étendu la possibilité de mettre à jour les droits des ayants droit auprès des pharmacies conventionnées. Cette opération est différente d’une demande de duplicata pour une carte perdue ou physiquement endommagée.

La CNAS dispose également d’un dispositif exceptionnel pour les assurés ayant perdu leur carte Chifa lors des incendies dans certaines wilayas. Une page officielle dédiée aux assurés sinistrés mentionne notamment Jijel, Béjaïa, Skikda, Tizi Ouzou, Annaba, El Tarf et Mila. Cette procédure particulière ne doit pas être confondue avec la démarche ordinaire et ses conditions d’accès doivent être vérifiées avant toute demande.

Carte Chifa : les démarches à retenir avant de demander un remplacement

En cas de perte ou de détérioration, la première étape consiste à vérifier le motif correspondant sur le formulaire CHIFA 005 ou à consulter les possibilités proposées dans l’application El Hanaa. Le demandeur peut ensuite préparer les renseignements nécessaires à l’identification de sa carte. Avant de payer ou de déposer un dossier, il est préférable de confirmer les conditions appliquées à son cas particulier.

Organisme compétent : CNAS.

CNAS. Formulaire : CHIFA 005, disponible sur le site officiel.

CHIFA 005, disponible sur le site officiel. Motifs prévus : perte, panne, erreur de photo, détérioration et autres situations précisées.

perte, panne, erreur de photo, détérioration et autres situations précisées. Démarche numérique : demande de duplicata annoncée sur l’application El Hanaa.

demande de duplicata annoncée sur l’application El Hanaa. Moyens de paiement annoncés : CIB et Edahabia.

CIB et Edahabia. Frais et délai : à confirmer auprès de la CNAS.

Le remplacement d’une carte Chifa doit ainsi être préparé selon la nature du problème rencontré. Le formulaire officiel et l’application mobile constituent deux points d’entrée utiles pour les assurés. Pour éviter toute confusion concernant les documents à fournir, les frais et la remise de la nouvelle carte, il est conseillé de s’adresser directement à la CNAS.

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