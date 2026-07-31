Carte Chifa : la mise à jour des ayants droit désormais possible en pharmacie, voici comment faire

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés (CNAS) a annoncé, ce vendredi, l’extension du service de mise à jour de la carte Chifa aux ayants droit. Ces derniers peuvent désormais effectuer cette démarche directement au niveau des pharmacies conventionnées, sans se déplacer vers les structures de paiement.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la CNAS a précisé qu’il est « désormais possible de mettre à jour la carte Chiffa pour leurs ayants droit, au niveau des pharmacies partenaires réparties sur tout le territoire national, sans avoir besoin de se déplacer vers les structures de paiement ».

Cette mesure élargit un dispositif déjà mis en place pour les assurés principaux aux conjoints, enfants et autres ayants droit rattachés à un même dossier.

La CNAS poursuit ainsi ses efforts visant à simplifier les démarches administratives et à rapprocher ses services des assurés sociaux.

🟢 A LIRE AUSSI : Sécurité sociale : La CNAS lance de nouveaux services pour les employeurs

Une démarche simplifiée : voici comment effectuer la mise à jour

La mise à jour de la carte Chifa s’effectue directement auprès d’une pharmacie conventionnée grâce à l’application dédiée Chifa Officine.

Installée au niveau des pharmacies partenaires et synchronisée en temps réel avec les serveurs de la CNAS, cette application permet au pharmacien d’actualiser instantanément les données de la carte.

L’assuré ou son ayant droit peut ainsi se présenter dans une pharmacie conventionnée pour effectuer cette opération, sans avoir à se déplacer vers une structure de paiement.

Le dispositif permet également au pharmacien de continuer à délivrer les médicaments prescrits à un assuré dont la carte a expiré, dès qu’il a mis à jour les informations dans le système.

La CNAS met par ailleurs en avant la disponibilité du service 24h/24 et 7j/7, permettant de faciliter l’accès à cette prestation, notamment en dehors des horaires habituels des structures administratives.

Un dispositif déjà déployé : quels avantages pour les assurés ?

Le service s’appuie sur un réseau important de pharmacies conventionnées à travers le pays. Selon les données communiquées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le réseau CNAS avait déjà équipé plus de 12 000 pharmacies pour effectuer ce type d’opération.

En seulement trois jours, les pharmacies avaient mis à jour environ 70 000 cartes Chifa, évitant ainsi aux assurés plus de 140 000 déplacements vers les centres de la CNAS.

Pour les bénéficiaires, cette extension représente un gain de temps et permet de réduire les démarches administratives, notamment pour les personnes âgées, les malades chroniques et les familles nombreuses.

Plus de 20,5 millions de cartes Chifa ont été émises à ce jour, au bénéfice de plus de 30 millions d’assurés à travers le pays.

À travers cette mesure, la CNAS entend poursuivre la modernisation de ses services, réduire la pression sur ses structures d’accueil et faciliter l’accès aux prestations pour les assurés et leurs ayants droit.