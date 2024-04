Carte CHIFA : lancement d’un nouveau service numérique important

ALGER, 17 avril 2024 – Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, présidera demain jeudi la cérémonie de lancement d’un nouveau service numérique d’une importance capitale.

Selon un communiqué du ministère, ce service numérique concerne la carte CHIFA. Cette nouvelle prestation s’ajoute à la panoplie de solutions numérique mises à la disposition des citoyens via le site web du ministère et/ou des organismes sous tutelle. Elle s’adresse notamment aux retraités, aux assurés sociaux parmi les salariés, les non-salariés et les demandeurs d’emploi.

Cette initiative témoigne des avancées et des progrès accomplis par le secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale dans le domaine de la transformation numérique et de la sensibilisation aux services et prestations disponibles.

Elle s’illustre par la présentation des différentes réalisations au profit du citoyen ainsi que les mesures prises dans le cadre de la simplification et de l’allègement des procédures administratives et de l’humanisation des relations avec les citoyens.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie globale du ministère visant à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, renforcer la transparence et la bonne gouvernance, et promouvoir l’inclusion numérique.

Lancement de la deuxième version de la carte Chifa : un bond qualitatif vers une prise en charge médicale numérisée et simplifiée

Rappelons que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a présidé en décembre dernier, le lancement de la deuxième version de la carte CHIFA, une initiative majeure visant à améliorer l’accès aux soins de santé et à renforcer la protection sociale des citoyens algériens.

Cette nouvelle carte, dotée d’une capacité de stockage accrue et de fonctionnalités avancées, permet aux assurés sociaux de bénéficier d’un remboursement plus important de leurs frais médicaux, passant de 3 000 DA à 5 000 DA par ordonnance.

En effet, la nouvelle carte Chifa se distingue par sa capacité à stocker les 40 dernières ordonnances électroniques du bénéficiaire et de ses ayants droit, ainsi que les détails des médicaments délivrés. Cette fonctionnalité permet une meilleure traçabilité des soins et facilite le suivi du parcours médical des patients.