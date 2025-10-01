Carte CHIFA CNAS : vous devez absolument connaître cette astuce

Bonne nouvelle pour les assurés sociaux ! La CNAS continue sa mue numérique et simplifie drastiquement la vie de ses usagers. Fini le parcours du combattant et les files d’attente pour un simple duplicata de votre Carte Chifa.

Désormais, si vous perdez votre carte ou si elle rend l’âme, une solution rapide, sécurisée, et surtout à portée de main, est disponible : l’application mobile « El Hanaa ».

Un gain de temps phénoménal qui transforme une corvée administrative en une démarche de quelques minutes, réalisable directement depuis votre smartphone.

Comment demander une nouvelle carte CHIFA via l’application El Hanaa de la CNAS ?

La dernière version de l’application mobile « El Hanaa » apporte plusieurs améliorations notables. Il est désormais possible de faire une demande de duplicata directement depuis son smartphone, avec un paiement en ligne sécurisé via carte CIB ou Edahabia.

Autre nouveauté importante : l’intégration d’un traitement d’image assisté par intelligence artificielle, qui permet de prendre un simple selfie ou de télécharger une photo depuis la galerie. Celle-ci est ensuite automatiquement adaptée aux exigences officielles.

L’application a également bénéficié de corrections de bugs et d’une amélioration globale des performances. Une mise à jour est donc vivement recommandée pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

Si vous perdez votre carte ou si elle devient inutilisable, une solution rapide, sécurisée et accessible en quelques clics est désormais à portée de main. Cette avancée transforme une tâche administrative pénible en une procédure simple, réalisable en quelques minutes, sans quitter son domicile. Voici comment procéder étape par étape.

Étape 1 : Préparation et installation de l’application

Le point de départ est l’accès à la plateforme numérique de la CNAS :

Téléchargement : Rendez-vous sur le Google Play Store et téléchargez gratuitement l’application « El Hanaa ».

et téléchargez gratuitement l’application « ». Connexion : Une fois installée, il vous suffit de vous connecter à votre compte assuré. Si ce n’est pas encore fait, il vous faudra créer un compte en ligne sur la plateforme El Hanaa de la CNAS au préalable.

Étape 2 : Lancement de la demande de duplicata

Une fois dans l’application, la procédure de commande de la nouvelle carte est lancée :

Accès au service : Rendez-vous dans la section Demandes en ligne (الطلبات عبر الأنترنت).

(الطلبات عبر الأنترنت). Choix de la prestation : Cliquez sur l’option Demande de duplicata de la carte Chifa (طلب بطاقة مكررة).

(طلب بطاقة مكررة). Vérification des Données : L’application affiche automatiquement les informations personnelles de l’assuré ainsi que celles des ayants droit rattachés (conjoint, enfants). Il est crucial de vérifier l’exactitude de ces données.

Déclaration de l’ancienne carte Chifa : Vous devrez confirmer la désactivation de l’ancienne carte (étape cruciale pour des raisons de sécurité) et indiquer clairement le motif de votre demande (perte, vol, détérioration, etc.).

(perte, vol, détérioration, etc.). Téléchargement de la photo : Terminez cette étape en téléchargeant une photo d’identité récente. Vous pouvez la prendre directement en selfie via l’application ou en choisir une dans votre galerie.

Étape 3 : Paiement et suivi de la commande

La procédure se termine par le règlement des frais de fabrication de la nouvelle carte et l’obtention d’une preuve de dépôt :

Paiement sécurisé : Les frais doivent être réglés en ligne via les plateformes de paiement électronique acceptées, notamment par carte CIB ou carte Edahabia .

ou . Réception du récépissé : Une fois le paiement validé, l’assuré reçoit immédiatement un récépissé de paiement et de dépôt qu’il peut télécharger et conserver sur son smartphone.

L’un des avantages majeurs de cette plateforme est la transparence : l’assuré peut revenir à tout moment dans l’application El Hanaa pour suivre l’évolution de sa demande (statut de la fabrication, date prévue d’envoi et de réception de la nouvelle carte Chifa).

Cette numérisation des services de la CNAS vise à moderniser les démarches administratives, assurant un gain de temps considérable et une meilleure accessibilité pour tous les assurés sociaux.