Carte bleue européenne : la France assouplit ses conditions pour attirer les travailleurs étrangers

Afin de pallier les pénuries de main d’œuvre dans divers secteurs de son économie et d’attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés, la France a décidé d’assouplir les conditions d’obtention de la carte bleue européenne.

Selon Visa Schengen Info, les nouvelles règles d’obtention de la carte bleue européenne sont entrées en vigueur le 2 mai dernier. Par ailleurs, les principaux changements concernent l’élargissement de l’éligibilité à l’expérience professionnelle et la réduction de la durée des contrats de travail.

Les changements incluent également des règles de mobilité intra-européenne plus simples et une durée de visa plus longue pour les travailleurs sous contrat à court terme.

À LIRE AUSSI : Visa étudiant pour la France : Capago ouvre les rendez-vous dans ces wilayas

La France allège les conditions d’obtention de la carte bleue européenne

Parmi les nouveaux changements, les candidats à certains postes justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente pourront désormais prétendre à une carte bleue européenne française. Auparavant, seuls les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et disposant de cinq ans d’expérience professionnelle pouvaient demander la carte bleue européenne.

Une autre modification introduite par la France concerne la durée du contrat de travail, qui a été divisée par deux. Désormais, un contrat de six mois suffit pour prétendre à la carte bleue européenne, alors qu’auparavant, une année complète était nécessaire.

L’impact de ce changement ne devrait être significatif, car les travailleurs hautement qualifiés en France ont tendance à être embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Durée de visa plus longue pour les contrats de travail à court terme

Les récentes modifications des règles françaises relatives à la carte bleue européenne facilitent l’arrivée et le séjour des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Elles permettent notamment aux détenteurs d’une carte française, ayant résidé douze mois dans un autre État, d’entrer sans visa, au lieu de 18 mois dans le passé, et offrent des visas de plus longue durée pour les courts contrats.

De plus, la validité de ce document est étendue de trois mois au-delà des contrats de moins de deux ans. Le calcul des cinq années de résidence légales pour l’obtention de titre de séjour de plus longue durée UE est désormais plus souple, incluant le temps passé avec d’autres types de permis dans d’autres États membres.

Avec ces nouveaux changements, la France, l’un des pays émetteurs de carte bleue européenne avec environ 4000 documents en 2023, ambitionne de renforcer son attractivité.

Points clés à retenir :

La France a assoupli les exigences d’obtention de la carte bleue européenne ;

L’un des principaux changements concerne l’élargissement de l’admissibilité à l’expérience professionnelle ;

Le pays a également la durée du contrat de travail requise pour l’obtention de la carte bleue.

À LIRE AUSSI : Travailler au Royaume-Uni : le visa devient encore plus difficile à obtenir en 2025