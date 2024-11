Carte bleue européenne : ce pays simplifie les procédures pour les travailleurs étrangers

La Suède vient d’annoncer de nouvelles mesures, dans le cadre de l’octroi de la carte bleue européenne, pour faciliter l’installation des ressortissants étrangers dans le pays et devenir plus attractive pour les travailleurs hautement qualifiés.

Ces nouvelles facilitations concernent le délai d’obtention de la carte bleue européenne, facilitant l’installation des travailleurs étrangers des pays tiers en Suède.

La Suède réduit le délai d’octroi de la carte bleue européenne

La réduction de ces délais d’octroi de la carte bleue européenne s’inscrit dans le cadre de la politique du pays de faire face à la pénurie de compétences qui touche la plupart des entreprises suédoises, mais aussi pour renforcer sa compétitivité à l’international et stimuler son économie.

Dans ce sillage, la Suède prévoit de réduire le délai d’octroi de ce précieux document, en passant de 90 jours à 30 jours seulement. Plusieurs secteurs d’activité devraient bénéficier de cette facilitation, à savoir : les technologies, l’ingénierie et les soins de santé.

Quels avantages pour les détenteurs de la carte bleue européenne ?

La Carte bleue européenne est un permis de travail offrant aux travailleurs des pays tiers hautement qualifiés la possibilité de s’installer facilement dans l’un des pays de l’Union européenne. En effet, ce document représente une voie accélérée à la résidence permanente et présente plusieurs avantages tels qu’un accès au marché de l’emploi et la possibilité de ramener les membres de sa famille.

Par ailleurs, Les facilitations adoptées par la Suède vont permettre à ces ressortissants étrangers de s’intégrer plus facilement dans le marché du travail suédois et de garantir des formalités administratives plus fluides, et la possibilité de commencer à travailler plus rapidement.

Si le gouvernement suédois a pris la décision de réduire le délai d’octroi de la carte bleue européenne, c’est pour faire face au vieillissement de sa population et à la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs clés. Ces mesures vont permettre aussi à la Suède de combler ses lacunes, de stimuler son économie et de devenir plus attrayante à l’échelle internationale.

