Carte bleue européenne : ce pays Schengen lève les barrières pour les travailleurs étrangers

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les travailleurs étrangers hautement qualifiés pourront obtenir la carte bleue européenne en Suède dans des conditions moins strictes. Le Parlement suédois a décidé de mettre en œuvre la directive de l’Union européenne au sujet de la carte bleue.

La mise en place de ce changement, prévu pour le 1ᵉʳ janvier 2025, permettra aux travailleurs étrangers hautement qualifiés d’obtenir la carte bleue européenne selon des règles plus simplifiées et bénéficieront de conditions plus favorables pour travailler en Suède.

La Suède ouvre ses portes aux talents étrangers : des mesures simplifiées pour la Carte bleue européenne

En adoptant ses nouvelles règles, la Suède souhaite attirer davantage de talents étrangers et les pousser à travailler dans ses entreprises. Le pays envisage, aussi, de renforcer son offre d’opportunités et d’emplois pour permettre à ses étrangers de trouver le poste de travail de leurs rêves plus facilement.

L’un des plus importants changements concerne le seuil salarial. En effet, le montant requis sera réduit de 1,5 fois le salaire annuel brut moyen à 1,25 fois le salaire annuel brut moyen. De plus, un plus grand nombre de travailleurs étrangers pourront obtenir ce document et changer d’emploi sans avoir à demander une nouvelle carte bleue européenne, notamment en informant simplement l’agence des migrations de ce changement.

Par ailleurs, ce pays Schengen a décidé de réduire de moitié la durée du contrat de travail requise pour l’obtention de ce précieux document. Cette durée sera de six mois contre un an actuellement.

Le traitement des demandes de carte bleue européenne accéléré

De plus, les autorités suédoises ont décidé d’étendre la possibilité de passer d’autres permis de séjour à la carte bleue européenne, sans avoir à quitter le pays. À partir du mois prochain, les travailleurs ayant obtenu une carte bleue d’un autre pays, depuis les douze derniers mois, pourront demander le document suédois selon une procédure plus simplifiée.

Mais ce n’est pas tout. Le gouvernement suédois a fait part, début novembre dernier, de l’accélération des délais de traitement des demandes pour permettre aux travailleurs étrangers de bénéficier des avantages de ce document plus rapidement. En effet, depuis cette annonce, ce délai est passé de 90 jours à 30 jours seulement.

En adoptant ces nouvelles mesures, le pays Schengen souhaite devenir plus attractif pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés et garder ses talents sur son territoire. Il s’agit notamment d’une belle opportunité pour les personnes à la recherche d’un nouvel emploi à l’étranger.

