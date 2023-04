Carte bleue européenne – Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

Allemagne veut faire de sa loi d’immigration, la plus moderne d’Europe. Pour ce faire, le gouvernement de ce pays s’est lancé dans une série d’améliorations pour permettre d’attirer davantage de travailleurs qualifiés étrangers et palier la crise de main d’œuvre.

Les changements les plus récents concernent la carte bleue européenne. En effet, le gouvernement allemand a approuvé plusieurs mesures pour assouplir les conditions d’accès à ce fameux document. Qui, d’ailleurs, est l’équivalent de la « Green Card » américaine.

Allemagne : quels sont les professions éligibles à la carte bleue ?

Il faut d’abord savoir que la carte bleue européenne est accordée aux travailleurs qualifiés issus des pays non membres de l’Union européenne. Par ailleurs, pour être éligible, il convient également de satisfaire plusieurs. Dont celui concernant un salaire minimum de 43 992 euros par an (selon les nouveaux changements approuvés par le gouvernement allemand).

En ce qui concerne les professions éligibles à la carte bleue européenne, celles-ci dépendent des secteurs d’activités sous tension dans le pays. Ces professions sont celles qui requièrent des compétences hautement qualifiées, à savoir :

Architectes et décorateurs d’intérieurs ;

Spécialistes dans l’urbanisme et de la planification du trafic ;

Les ingénieurs scientifiques ;

Les mathématiciens ;

Spécialistes en technologies d’information et de communication.

En ce qui concerne les informaticiens étrangers, ceux-ci pourront désormais demander la carte bleue européenne sans justifier d’un diplôme universitaire.

Comment demander la carte bleue européenne en Allemagne ?

Pour demander la carte bleue européenne, le travailleur qualifié doit passer par plusieurs étapes. Et ce, à commencer par trouver un emploi en Allemagne, d’une validité minimum d’un an, mais qui respecte aussi le seuil salarial, mentionné ci-dessus. Le meilleur moyen pour trouver un emploi dans ce pays est de consulter le portail européen de la mobilité de l’emploi, à savoir EURES.

Une fois le contrat de travail décroché, le candidat doit maintenant demander son visa de travail vers l’Allemagne. Une autorisation de travail de la part de l’agence fédérale allemande est également exigée dans le cas de certaines professions.

La prochaine étape, notamment après l’arrivée du candidat sur le territoire allemand, concerne l’enregistrement à domicile. En effet, le travailleur qualifié doit enregistrer son adresse personnelle, au niveau du bureau d’enregistrement des résidents, dans un délai maximum de 14 jours. Le demandeur de la carte bleue européenne doit aussi s’inscrire à une assurance maladie. Et ce, auprès d’une caisse assurance maladie allemande.

À ce stade, le candidat est prêt pour demander sa carte bleue européenne au bureau local de l’immigration. Pour ce faire, il convient d’abord de prendre un rendez-vous et de déposer son dossier de candidature, le Jour J. Le demandeur de ce document ne sera pas autorisé à travailler en Allemagne. Et ce, tant que sa carte bleue n’aura pas été délivrée.

Quels sont les documents nécessaires pour demander la carte bleue européenne en Allemagne ?

Pour obtenir la carte bleue européenne, les candidats sont tenus de présenter un dossier complet comportant :

Un passeport valide :

Une photo biométrique récente qui correspond aux dimensions suivantes : 35 mm x 45 mm ;

Un contrat de travail ;

Un formulaire de demande de titre de séjour ;

Une déclaration sur la relation de travail. Notamment, pour les personnes qui ont besoin d’une autorisation de l’agence fédérale de l’emploi ;

Une copie du diplôme d’études supérieures ;

Une autorisation d’exercice de la profession. Notamment, pour les métiers qui l’exigent tels que la médecine et le droit.

Par ailleurs, le traitement de la demande de carte bleue européenne peut durer jusqu’à six semaines. Cependant, ce délai varie d’un cas à un autre et peut prendre jusqu’à un an.

