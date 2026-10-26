Carte d’auto-entrepreneur : inscription sur l’ANAE, impôt de 0,5 % et paiements en devises

Le statut d’auto-entrepreneur permet aux freelances et aux créateurs de contenu de facturer légalement, sans registre du commerce ni local. L’inscription se fait en ligne, sur la plateforme de l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur, et l’impôt se limite à 0,5 % du chiffre d’affaires. Voici les réponses aux questions que se posent les candidats, de l’inscription aux paiements en devises.

Statut d’auto-entrepreneur en Algérie : à quoi sert la carte ?

Le statut d’auto-entrepreneur offre un cadre légal simple aux personnes qui travaillent seules. Il permet d’exercer une activité de services sans registre du commerce et sans local commercial. L’activité peut être domiciliée au domicile ou dans un espace de travail partagé.

La loi accorde plusieurs avantages au titulaire de la carte. Il tient une comptabilité simplifiée, bénéficie d’un régime fiscal préférentiel et peut ouvrir un compte bancaire commercial. Son domicile, s’il sert de siège à l’activité, ne peut pas être saisi pour des dettes liées à celle-ci.

L’Agence nationale de l’auto-entrepreneur (ANAE) gère le registre national et délivre la carte. Elle revendique plus de 100 000 cartes délivrées et près de 4 800 demandes chaque mois. Les jeunes formés aux métiers du numérique y trouvent une première porte d’entrée vers l’activité indépendante.

Qui peut obtenir la carte d’auto-entrepreneur ?

Le candidat doit avoir l’âge légal du travail. Il doit être de nationalité algérienne et résider en Algérie, ou être un étranger en situation régulière dans le pays. Son chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser 5 millions de DA.

L’activité doit aussi figurer sur la liste officielle, qui regroupe sept domaines : conseil et formation, services numériques, services à la personne, prestations à domicile, loisirs, services aux entreprises et services culturels, de communication et d’audiovisuel. Les professions libérales, les professions réglementées et l’artisanat en sont exclus. Le détail des activités, fixé par arrêté, se consulte sur le portail de l’ANAE.

Le statut s’étend aussi à de nouvelles activités. Depuis 2026, la loi l’ouvre aux micro-importateurs, avec un impôt de 0,5 % sur chaque importation. Les candidats peuvent par ailleurs proposer à l’ANAE l’ajout d’une activité absente de la liste.

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Inscription sur la plateforme ANAE : les étapes pour obtenir sa carte

L’inscription se fait en ligne, sur le portail de l’ANAE, ou directement auprès de l’agence. Le candidat dépose une demande accompagnée d’un dossier administratif et d’un formulaire d’informations. La plateforme précise la liste des pièces à fournir.

Étape 1 : vérifier que son activité figure sur la liste officielle, et choisir le domaine correspondant.

vérifier que son activité figure sur la liste officielle, et choisir le domaine correspondant. Étape 2 : déposer sa demande sur la plateforme, avec le dossier administratif et le formulaire d’informations.

déposer sa demande sur la plateforme, avec le dossier administratif et le formulaire d’informations. Étape 3 : recevoir par voie électronique la décision de l’ANAE, au plus tard trois jours ouvrables après le dépôt.

recevoir par voie électronique la décision de l’ANAE, au plus tard trois jours ouvrables après le dépôt. Étape 4 : obtenir sa carte, qui porte un numéro d’immatriculation national unique.

obtenir sa carte, qui porte un numéro d’immatriculation national unique. Étape 5 : se déclarer auprès des services des impôts dans les 30 jours, et s’affilier à la CASNOS.

L’ANAE affiche un délai moyen de traitement de 12 à 24 heures. Le titulaire peut ensuite télécharger un extrait du registre national sur la plateforme. En cas de refus, il dispose de 30 jours pour former un recours.

Impôt de 0,5 % et CASNOS : combien coûte le statut d’auto-entrepreneur ?

L’auto-entrepreneur paie l’impôt forfaitaire unique, calculé sur son chiffre d’affaires. Son taux s’élève à 0,5 % depuis 2024, contre 5 % en 2023. Beaucoup de guides en ligne citent encore l’ancien taux.

Chiffre d’affaires de 1 000 000 DA : impôt de 5 000 DA.

impôt de 5 000 DA. Chiffre d’affaires de 2 000 000 DA : impôt de 10 000 DA.

impôt de 10 000 DA. Chiffre d’affaires de 5 000 000 DA (plafond) : impôt de 25 000 DA.

L’auto-entrepreneur déclare son chiffre d’affaires et paie l’impôt auprès des services fiscaux. Il tient un registre des recettes et des dépenses, coté et paraphé par les impôts. Il dépose aussi chaque année auprès de l’ANAE un certificat qui atteste de son chiffre d’affaires.

L’auto-entrepreneur doit également s’affilier à la CASNOS, la caisse de sécurité sociale des non-salariés. Il peut choisir de verser une cotisation forfaitaire de 24 000 DA par an, une mesure maintenue en juillet 2026 pour encourager l’auto-entrepreneuriat. Il peut aussi opter pour la cotisation de droit commun, fixée à 15 % de son revenu, avec un minimum de 43 200 DA par an.

Plus coûteux, ce second choix permet de cotiser davantage pour sa retraite. L’affiliation ouvre droit à l’assurance maladie, avec la carte Chifa, et à une pension de retraite. Au total, un auto-entrepreneur qui réalise 1 million de DA de chiffre d’affaires paie 5 000 DA d’impôt et 24 000 DA de cotisation par an.

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Compte bancaire et paiements en devises : ce que change le statut

Le statut facilite d’abord l’ouverture d’un compte bancaire commercial. La banque ne peut exiger que trois documents : la carte d’auto-entrepreneur, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le numéro d’identification statistique n’est plus demandé.

Surtout, les auto-entrepreneurs peuvent conserver 100 % des recettes de leurs exportations de services en devises. Cette règle découle d’une instruction de la Banque d’Algérie de 2021, rappelée par l’ANAE. Un graphiste ou un développeur payé par un client étranger peut ainsi être rémunéré légalement en devises.

Cette solution offre une alternative légale aux cryptomonnaies, que beaucoup de freelances utilisent pour se faire payer. Leur achat et leur détention sont pourtant interdits en Algérie, sous peine de prison et d’amende. Il est recommandé de se renseigner auprès de sa banque sur les modalités de réception des devises, afin d’éviter toute confusion.

Plafond de 5 millions de DA : les limites du statut d’auto-entrepreneur

Le plafond de 5 millions de DA de chiffre d’affaires annuel constitue la première limite. En cas de dépassement pendant trois années de suite, l’auto-entrepreneur doit s’inscrire au registre du commerce pour continuer son activité. Il est alors radié du registre national.

L’impôt se calcule sur le chiffre d’affaires, et non sur le bénéfice. L’auto-entrepreneur ne peut donc pas déduire ses charges, comme le matériel ou les abonnements. Le taux de 0,5 % reste toutefois très bas, ce qui compense largement cette contrainte.

Le statut impose enfin une activité réelle. Un auto-entrepreneur qui ne déclare aucun chiffre d’affaires pendant les trois années suivant son inscription est radié. Il peut demander sa réinscription une fois la cause levée et ses éventuelles dettes fiscales réglées.

En pratique

Qui : Algériens et étrangers en résidence régulière, en âge de travailler, exerçant une activité éligible.

Algériens et étrangers en résidence régulière, en âge de travailler, exerçant une activité éligible. Démarche : inscription sur anae.dz, déclaration aux impôts sous 30 jours, affiliation à la CASNOS.

inscription sur anae.dz, déclaration aux impôts sous 30 jours, affiliation à la CASNOS. Délai : trois jours ouvrables au maximum, 12 à 24 heures en moyenne.

trois jours ouvrables au maximum, 12 à 24 heures en moyenne. Plafond : 5 millions de DA de chiffre d’affaires par an.

5 millions de DA de chiffre d’affaires par an. Impôt : 0,5 % du chiffre d’affaires.

0,5 % du chiffre d’affaires. Cotisation CASNOS : forfait de 24 000 DA par an, ou 15 % du revenu, au choix.

forfait de 24 000 DA par an, ou 15 % du revenu, au choix. Devises : 100 % des recettes d’exportation de services conservées en devises.

100 % des recettes d’exportation de services conservées en devises. Lien officiel : anae.dz.

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