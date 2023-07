Carrefour voyages : 7 destinations incontournables à découvrir en Algérie

La destination de l’Algérie gagne petit à petit en population. En effet, de plus en plus de touristes, mais aussi de spécialistes de voyages et de célébrités, affichent leur volonté de découvrir l’Algérie et de tenter l’aventure de voyager vers cette destination.

En plus du New York Times qui a précédemment proposé l’Algérie pour ses lecteurs à la recherche d’une nouvelle aventure de voyage, le catalogue français Carrefour voyage a décidé de promouvoir l’Algérie comme destination touristique.

Carrefour Voyages fait la promotion de la destination d’Algérie

Le plus important réseau des agences de voyages en France, en l’occurrence Carrefour Voyages, a décidé de faire la promotion de la destination Algérie. En effet, pour l’été 2023, Carrefour voyages propose sur son site officiel, 7 circuits à absolument découvrir en Algérie.

La liste de Carrefour voyages commence par inviter ses voyageurs à visiter Alger, sa Casbah et ses ruelles, mais aussi les ruines romaines à Tipaza, qui comptent parmi les destinations à ne pas rater en Algérie, ce « joyau trop souvent oublié de l’Afrique », écrit le voyagiste français.

Par ailleurs, Carrefour voyages suggère, pour les personnes qui ont l’âme d’un aventurier, de découvrir le Sahara algérien. Notamment de partir à conquête du massif du Hoggar, ou encore de profiter des paysages lunaires qu’offre le plateau du Tassili N’ajjer.

Que faire en Algérie ? Carrefour voyages répond

Toujours en plein cœur du Sahara, Carrefour voyages propose aux voyageurs français de programmer un séjour à destination de Timimoun, pour arpenter ses rues bridées de maisonnettes. Mais aussi, pour profiter d’une oasis en plein milieu du désert.

Parmi les neuf circuits à découvrir en Algérie, Carrefour voyages propose Timgad pour les voyageurs à la recherche d’une aventure riche en culture et en histoire. En effet, amphithéâtre, le forum ou encore les thermes, ce lieu incontournable abrite les ruines d’une ancienne cité romaine.

La liste des recommandations voyage de Carrefour se poursuit avec une nouvelle destination. Cette fois-ci, le voyagiste français propose à ses passagers de poser leurs bagages en Kabylie pour admirer ses montages époustouflantes, ses vallées luxuriantes et ses cascades rafraichissantes.

Par ailleurs, sur son site, Carrefour voyages souligne que, malgré le fait que l’Algérie ne soit pas une destination touristique de premier plan, le pays se distingue par sa richesse culturelle et historique, sa gastronomie généreuse et ses sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

