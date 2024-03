CARDLESS de BARIDIMOB : comment retirer de l’argent sans la carte EDAHABIA ?

En Algérie, la carte EDAHABIA est devenue un outil indispensable pour la gestion quotidienne de ses finances. Lancée pour la première fois en 2016, la carte a connu un grand succès auprès des clients d’Algérie Poste.

Avec plus de 14,5 millions d’utilisateurs, cette carte monétique permet à ses détenteurs de retirer de l’argent de l’ensemble des guichets automatiques d’Algérie Poste et des réseaux interbancaires, de régler les achats chez les commerçants équipés de terminaux de paiement électronique (TPE), d’effectuer des virements d’argent d’un compte CCP vers un autre compte CCP et de consulter le solde du compte.

La carte permet également de géolocaliser les guichets automatiques d’Algérie Poste sur tout le territoire national. Mais qu’arrive-t-il lorsque vous oubliez votre carte EDAHABIA ? Vous souhaitez effectuer un retrait d’argent au profit d’une tierce personne ? Ou peut-être vous êtes hors wilaya et avez besoin d’argent en urgence sans avoir votre carte physique avec vous ?

Plus de panique ! Algérie Poste a mis en place le service CARDLESS, un système innovant vous permettant de retirer de l’argent de votre compte CCP sans carte, en quelques clics seulement, depuis votre smartphone. Découvrez comment CARDLESS peut vous simplifier la vie, même en cas d’urgence ou lorsque vous êtes loin de chez vous.

CARDLESS : comment retirer de l’argent depuis un distributeur sans carte EDAHABIA ?

Tout d’abord, téléchargez l’application BaridiMob depuis Google Play ou l’Apple Store. Installez-la sur votre smartphone ou tablette, puis connectez-vous en utilisant vos identifiants.

Une fois l’application téléchargée, ouvrez-la. Vous constaterez que l’interface est intuitive et ergonomique. Maintenant, pour accéder au service CARDLESS, vous devez cliquer sur le bouton « Transaction sans-carte ».

Si vous utilisez ce service pour la première fois, une page vide s’affichera. Sélectionnez « Nouvelle transaction » (représenté par le bouton « + » en bas de l’écran).

Passez maintenant à la configuration de la Transaction sans-carte de CARDLESS :

Choisissez la source de votre transaction (votre compte CCP).

Sélectionnez le type de retrait (retrait sans carte sur GAB).

Indiquez la date d’expiration de la transaction (veillez à ce qu’elle soit inférieure à 6 mois).

Définissez le montant limite de la transaction (Algérie Poste limite cette opération à 20 000 DA pour la sécurité de ses clients).

Cliquez sur « Générer », pour procéder à la génération de cette transaction. Une page détaillée s’affichera, indiquant vos choix (le numéro de l’opération, le montant de retrait choisi, la date d’expiration du service CARDLESS, le numéro de retrait). Vérifiez que toutes les données sont correctes, cliquez sur « Fait », puis « Valider ».

Vous recevrez un SMS en temps réel sur le numéro mobile associé à votre compte BaridiMob. Ce dernier contiendra le numéro de transaction ainsi que le code PIN de l’opération.

Voilà, vous êtes prêt à utiliser le service CARDLESS pour retirer de l’argent sans carte depuis les distributeurs EDAHABIA. N’oubliez pas de garder votre code PIN en sécurité !

Le retrait de la somme d’argent depuis le distributeur EDAHABIA

Maintenant que l’opération est programmée, approchez-vous du guichet automatique de votre choix. Sélectionnez l’option « retrait sans carte » sur l’écran du GAB*. Entrez le numéro de l’opération de retrait que vous avez reçu via le service CARDLESS de BaridiMob.

Saisissez le code PIN (code secret) reçu par SMS et confirmez l’opération. Enfin, récupérez le montant de retrait que vous avez préalablement commandé et programmé.

Vous voilà prêt à utiliser le service CARDLESS en toute simplicité ! N’oubliez pas de garder votre code PIN en sécurité.

*Notez que le service CARDLESS n’est disponible que sur les guichets automatiques d’Algérie Poste.